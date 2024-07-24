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富蘭克林境外債券型基金 再添生力軍

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

暌違近六年，富蘭克林旗下歷史悠久的旗艦債券型基金富蘭克林坦伯頓公司債基金重回開放恢復受理新申購。該基金成立於1996年至今已有逾28年歷史，投資經理團隊平均產業經驗23年，具豐富的投資管理經驗，基金自引入台灣市場以來表現穩健、深獲投資人青睞，截至6月底，績效領先於同類型平均。

美國通膨降溫，經濟避免衰退，軟著陸為基本情境下，各大國際券商今年來多次上調經濟成長展望、下調違約率預估，根據摩根士丹利年中市場展望報告預期，邁向年底，違約率有望逐步下滑，至2025年中可望降至3.5%。

富蘭克林證券投顧表示，經濟強韌是非投資級債表現的最強勁支撐，統計自1997年以來，只要美國經濟正成長，非投資級債的表現便相對突出，現今非投資債市具備五大利基，包括：1)企業基本面強韌，2)目前價格與殖利率具吸引力(以彭博美國非投資級債指數為例，截至6月底平均價格為93，殖利率為7.9%)，3)初級發行市場活動回溫，且以良性再融資為主而非增加槓桿，4)供給有限需求強勁下，整體供需技術面具支撐，5)本波企業違約情況已達高峰、預期將趨緩。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，非投資級債企業在歷經2008年金融海嘯與2015年的油價重挫影響後致力於修復資產負債表，管理態度保守嚴謹，也利用2020~2021年的低利環境積極進行再融資進一步強化財務體質，因此在本波聯準會強勢升息下，多數企業仍表現良好，目前非投資級債市可謂萬事俱備(匯聚總經面、基本面與技術面利多)，不過仍需要精選持債，以在利差處較窄水位下，爭取較優質的較高殖利率機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金具備較高品質與較高殖利率的『雙高』特質，可抵禦市場震盪與潛在違約損失的風險。富蘭克林證券投顧表示，長期而言，投資於非投資級債的風險調整後報酬優於股市，在面對美國總統大選帶來的市場震盪越來越大之際，美股高評價面的修正風險可能加劇，投資人可考量適度納入非投資級債，降低潛在波動風險。

美國經濟 高殖利率

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