暗黑操控心理學！街頭推銷人員好親切…下秒和你約到咖啡廳 專家：登門檻效應

街頭問卷調查

都市鬧區經常可以見到街頭強迫推銷人員，這些推銷員個個都是老手，可以用非常自然、親切的態度向行人搭話。

想必每個人不會有例外，都至少都被他們攔住過一次吧？

當這些推銷員在大街上四處張望，物色到可能會成為冤大頭的路人後，他們會先禮貌地詢問：「可以耽誤您幾分鐘，幫我做一下這份簡單的問卷調查嗎？」從讓對方停住腳步，聽自己說話開始。

應該有很多人會心裡想著：「只不過是『簡單』的問卷，稍微花個十分鐘，做一下也無妨吧。」然後輕鬆答應。

可是，這些強迫推銷員的經驗老到，當然不可能讓好不容易逮住的冤大頭只要填寫完問卷就回家。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》） 推銷員會用清楚明瞭的口吻說著推銷話術，不讓你有任何中斷他們發言的機會：「只要成為我們的會員，就可以用超划算的價格，無限次使用度假俱樂部」、「還可以貴賓會員身分優先享受美體沙龍的服務」等等。

然後接著說：「只要您再多給我三十分鐘，我們可以一邊喝茶，我一邊說明。」要是你抱持著「只是聽對方說話而已，應該不會怎麼樣才對……」的隨便心態，那接下來可就糟糕了。

很難拒絕下一個要求

街頭強迫推銷的老手很有經驗地知道：只要成功將街上的路人約到咖啡廳，就幾乎百分之百能夠說服對方。這便是應用了「登門檻效應」的心理手法。

首先，得提出一個對方會毫不猶豫、立刻說「好」的要求（例如「簡單的問卷調查」），藉此取得對方的同意。

透過一般人都不會拒絕的小動作，這樣便能踏進對方的心中，成功前進了一步，讓對方至少打從心底接受一項要求。

就算只是簡單、輕易就能辦到的要求，然而要是不以為意地答應，你就很難拒絕對方下一個更讓人為難的要求—這就是人類的心理機制，百試不爽。

這麼一來，就能順利打亂對方的步調，掌握對話主導權，讓對方乖乖摸著鼻子，照著自己的話做了。

登門檻效應（Foot In The Door Effect） 一般情況下，當人們完成一個較小的委託之後，慢慢地就會答應較大的請求。又稱為「得寸進尺效應」。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》作者：樺旦純）