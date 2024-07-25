快訊

凱米颱風中心凌晨4時20分桃園新屋出海 仍威脅全台

科技股財報拖累 美股道瓊下跌504點、那指重挫654點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暗黑操控心理學！街頭推銷人員好親切…下秒和你約到咖啡廳 專家：登門檻效應

聯合新聞網／ 樂金文化
街頭強迫推銷的老手知道只要成功將街上的路人約到咖啡廳，就幾乎百分之百能夠說服對方。 示意圖/ingimage
街頭強迫推銷的老手知道只要成功將街上的路人約到咖啡廳，就幾乎百分之百能夠說服對方。 示意圖/ingimage

街頭問卷調查

都市鬧區經常可以見到街頭強迫推銷人員，這些推銷員個個都是老手，可以用非常自然、親切的態度向行人搭話。

想必每個人不會有例外，都至少都被他們攔住過一次吧？

當這些推銷員在大街上四處張望，物色到可能會成為冤大頭的路人後，他們會先禮貌地詢問：「可以耽誤您幾分鐘，幫我做一下這份簡單的問卷調查嗎？」從讓對方停住腳步，聽自己說話開始。

應該有很多人會心裡想著：「只不過是『簡單』的問卷，稍微花個十分鐘，做一下也無妨吧。」然後輕鬆答應。

可是，這些強迫推銷員的經驗老到，當然不可能讓好不容易逮住的冤大頭只要填寫完問卷就回家。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》）
（本文出自《暗黑心機操控心理學》）
推銷員會用清楚明瞭的口吻說著推銷話術，不讓你有任何中斷他們發言的機會：「只要成為我們的會員，就可以用超划算的價格，無限次使用度假俱樂部」、「還可以貴賓會員身分優先享受美體沙龍的服務」等等。

然後接著說：「只要您再多給我三十分鐘，我們可以一邊喝茶，我一邊說明。」要是你抱持著「只是聽對方說話而已，應該不會怎麼樣才對……」的隨便心態，那接下來可就糟糕了。

很難拒絕下一個要求

街頭強迫推銷的老手很有經驗地知道：只要成功將街上的路人約到咖啡廳，就幾乎百分之百能夠說服對方。這便是應用了「登門檻效應」的心理手法。

首先，得提出一個對方會毫不猶豫、立刻說「好」的要求（例如「簡單的問卷調查」），藉此取得對方的同意。

透過一般人都不會拒絕的小動作，這樣便能踏進對方的心中，成功前進了一步，讓對方至少打從心底接受一項要求。

就算只是簡單、輕易就能辦到的要求，然而要是不以為意地答應，你就很難拒絕對方下一個更讓人為難的要求—這就是人類的心理機制，百試不爽。

這麼一來，就能順利打亂對方的步調，掌握對話主導權，讓對方乖乖摸著鼻子，照著自己的話做了。

登門檻效應（Foot In The Door Effect）

一般情況下，當人們完成一個較小的委託之後，慢慢地就會答應較大的請求。又稱為「得寸進尺效應」。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》作者：樺旦純）

編輯推薦

相關新聞

暗黑操控心理學！街頭推銷人員好親切…下秒和你約到咖啡廳 專家：登門檻效應

都市鬧區經常可以見到街頭強迫推銷人員，這些推銷員個個都是老手，可以用非常自然、親切的態度向行人搭話…

高盛資產管理：下半年關注三大全球投資主題 五大關鍵結構將推動投資

高盛資產管理發布年中報告指出，到今年年底前，投資人可注意三大全球投資主題，即高利率將持續更久、地緣政治及選舉影響擴大、逆...

台股ETF受益人突破900萬大關 高股息包辦前五名

無畏台股大跌，台股ETF投資人越跌越買，總人數突破900萬大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股...

關注地緣政治緊張局勢 主權投資者投資新興市場興趣增加

根據第12份年度《景順全球主權資產管理研究》顯示，地緣政治緊張局勢超越通膨成為主權投資者的首要關注問題，而且讓主權投資者...

外資賣超台股時進場更有牛肉 持有半年勝率逾八成

外資在6月下旬轉買為賣，7月以來更加大賣超力度，加上近日川普對台海議題的一席話引發外資於7月17日當天大賣超過300億元...

非投等債抗波動夯 布局非投等債正當時

美國聯準會(Fed)何時降息的市場揣測、美國大選前政治不確定性升溫，現階段投資人最需要鎖高息、低波動的投資工具，而債券E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。