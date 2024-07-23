餐廳服務生叫你二選一…客戶不自覺買單 心理學家：「雙重約束」 陷阱

巧妙的商業陷阱

時尚餐廳的服務生在點餐最後詢問：「有白酒和紅酒，請問您要哪一種？」

面對突然的提問，往往會做出「那我要白酒」之類的回答，就算馬上醒悟自己根本沒打算點酒，也為時已晚。

葡萄酒並不包含在套餐裡，一開始也沒打算要喝，可是當我們臨時得做出選擇的瞬間，腦袋裡卻沒有浮現「不需要」這個選項。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》） 突然丟出「要點葡萄酒」，被迫在「紅酒或白酒」中二選一，就會忘了自己還有其他選擇，輕易被誘導至「二擇一」的方向。

「二選一」的問答要小心

像這樣藏起前提，誘導對方的做法，心理學稱做「雙重約束」。

實驗安排受試者觀看指針指向十點的時鐘圖畫，接著將畫藏起來，詢問他們畫上的時間，受試者答對的機率很高。

如果將問題改為「時鐘指的是十點，還是兩點」，答對的機率就降低了；再進一步詢問：「是九點嗎？還是三點？」所有受試者都會選一個答案。他們都上了「雙重約束」的當，即使扭曲自己的記憶，也試圖要從選項中選出答案。

當有人用二選一的方式提問時，就必須懷疑對方是不是隱藏了其他的選項。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》作者：樺旦純）