快訊

不斷更新／中颱凱米來勢洶洶！最新動向、影響地區一次看

板殯火化場技工爆集體收賄 領班帶頭…21人貪逾3千萬遭判刑

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？一次看中華隊奪牌焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐廳服務生叫你二選一…客戶不自覺買單 心理學家：「雙重約束」 陷阱

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

巧妙的商業陷阱

時尚餐廳的服務生在點餐最後詢問：「有白酒和紅酒，請問您要哪一種？」

面對突然的提問，往往會做出「那我要白酒」之類的回答，就算馬上醒悟自己根本沒打算點酒，也為時已晚。

葡萄酒並不包含在套餐裡，一開始也沒打算要喝，可是當我們臨時得做出選擇的瞬間，腦袋裡卻沒有浮現「不需要」這個選項。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》）
（本文出自《暗黑心機操控心理學》）
突然丟出「要點葡萄酒」，被迫在「紅酒或白酒」中二選一，就會忘了自己還有其他選擇，輕易被誘導至「二擇一」的方向。

「二選一」的問答要小心

像這樣藏起前提，誘導對方的做法，心理學稱做「雙重約束」。

實驗安排受試者觀看指針指向十點的時鐘圖畫，接著將畫藏起來，詢問他們畫上的時間，受試者答對的機率很高。

如果將問題改為「時鐘指的是十點，還是兩點」，答對的機率就降低了；再進一步詢問：「是九點嗎？還是三點？」所有受試者都會選一個答案。他們都上了「雙重約束」的當，即使扭曲自己的記憶，也試圖要從選項中選出答案。

當有人用二選一的方式提問時，就必須懷疑對方是不是隱藏了其他的選項。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》作者：樺旦純）

編輯推薦

相關新聞

餐廳服務生叫你二選一…客戶不自覺買單 心理學家：「雙重約束」 陷阱

時尚餐廳的服務生在點餐最後詢問：「請問您要哪一種？」…

會議座位學問大坐哪勝算差很大！知名心理學家：想快做決定「避免使用圓桌」

美國一位心理學家，曾提出會議座位安排的三項心理機制─以前在會議上爭論過的對象在場，我們會傾向坐在這人的正對面…

一次買多點可以省很多錢？你可能患上囤物癖 快搶救5項「自毀式」財務行為

舉例來說，若你有超額消費的習慣，在仔細觀察後，你會發現自己常常會在...

總是覺得錢不夠用？想徹底擺脫財務焦慮先改寫你的「金錢腳本」

我們即使知道正確的用錢方式，做出的行為往往與其背道而馳。請舉起雙手到肩膀的高度，左、右手的手心面對彼此，大拇指指向肩膀方向...

拒絕養出財務縱容、金錢依賴的孩子 紐時專欄作家勸高財商父母這樣做

孩子降臨到這個充滿金錢的世界中，就好比魚兒誕生在水裡一樣。他們會在特定的社經環境中成長，並體驗到該環境中大部分人會體驗到的經歷，…

現代人債台高築為卡債奔波 財務規畫師：個人理財有「二大阻力」

為何現代人債台高築？我們的祖父母可沒有這麼多信用問題，他們根本不必為卡債四處奔波…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。