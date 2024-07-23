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會議座位學問大坐哪勝算差很大！知名心理學家：想快做決定「避免使用圓桌」

聯合新聞網／ 樂金文化
座位的安排會決定會議或談判的氣氛，也可以刻意營造出氣氛。 示意圖／ingimage
座位的安排會決定會議或談判的氣氛，也可以刻意營造出氣氛。 示意圖／ingimage

會議座位安排很重要

美國一位心理學家，曾提出會議座位安排的三項心理機制─以前在會議上爭論過的對象在場，我們會傾向坐在這人的正對面；某人發言後，接著發言的多是持反對意見。

議長的領導力較強時，與會者會想跟坐在對面的人說話；若議長的領導力較弱時，與會者就傾向跟坐在隔壁的人說話。

座位的安排會決定會議或談判的氣氛，也可以刻意營造出氣氛。

若是坐圓桌，談話氣氛會較和善，適合輕鬆提出意見的會議，反之若想趕快做出決定，最好避免使用圓桌。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》）
（本文出自《暗黑心機操控心理學》）

想說服人時，這麼「坐」就對了

想說服對方時，可以坐在旁邊，或是連同己方同伴與對方形成L字型，效果會很顯著，尤其想要讓對方難以拒絕時，坐在隔壁非常有效。

在咖啡廳或餐廳裡，若是想讓對方冷靜下來的話，最好能找靠牆或角落的座位，不過我想每個人都會很自然地這麼做。

若辦公桌在窗戶旁邊時，你可背窗而坐，藉玻璃冰冷的質感來暗示你堅定的意志，因此高階主管的辦公室最好要有面玻璃窗。

而且你只要把百葉窗拉下來，就能輕易轉換為想要放鬆談話的氛圍。

斯丁格效應

• 會議有過爭論的對象，你會傾向坐在他的正對面；

• 某人發言完後，接著發言的大多是反對前述意見的人；

• 議長領導力較強時，與會者會想跟坐在對面的人說話。

（本文出自《暗黑心機操控心理學》作者：樺旦純）

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