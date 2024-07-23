一次買多點可以省很多錢？你可能患上囤物癖 快搶救5項「自毀式」財務行為

當你找出行為背後的金錢腳本與情緒，便能徹底理解自身財務行為。鎖定想改變的財務行為，並且釐清在背後運作的金錢腳本後，下一步就是確定行為出現的情境，以打破相同的行為模式。

舉例來說，若你有超額消費的習慣，在仔細觀察後，你會發現自己常常會在難過、憤怒、孤單或驚慌時在網上消費。經過練習，我們便可以找出觸發這類自毀式行為的關鍵，用正面的行為取而代之。此正面行為的目的是幫助我們達成特定財務目標，中斷舊的行為。

最後，可以用影像或實物來強化正面行為。例如，在還清特定比例的債務，或是嚴格遵守預算後，用獎勵犒賞自己。刻意使用這套公式幾次後，你就會發現舊的自毀式財務行為已經被新行為取代，而且成為一種習慣。接下來我們將列出一些自我毀滅式的財務行為。

衝動購物障礙

美國人普遍有超額消費的習慣，衝動購物障礙（compulsive buying disorder, CBD）更加嚴重，是一種購物成癮的精神障礙。CBD是「強迫型、不可抗且失控的購買衝動，會引發經濟困境、負罪或羞恥感，也會對影響到工作或親密關係」。

雖然CBD目前並不在最新版的DSM中，但可以被歸類成某種強迫症、成癮症或情緒障礙症。CBD的主要影響對象是女性，症狀會在青年時期開始出現。時至今日，CBD依舊是許多消費者研究的主題。網路與網路零售業確實讓購物變得更輕鬆，但這些便利也讓受CBD之苦的人難以擺脫泥淖。

下列問題可幫助你判斷自己是否有CBD症狀：

●你每天會花多少時間購物？在網路上或實體店選購商品？ ●你會花多少時間去想購物這件事？ ●無法購物會令你感到焦慮嗎？ ●你每週有幾天會收到網購包裹？ ●你是那種只要逛網路商店就一定會買東西的人嗎？ ●你會在買到東西後就結束購物行程，還是稍作休息後再戰？ ●你是否對自己或他人承諾過不會再買東西？ ●你購物後會有負罪感嗎？ ●購物的念頭會影響你的工作、人際關係或專注力嗎？

CBD不是普通的超額消費行為，也不是一種「購物療法」（retail therapy）。如果放任不管，會對人的精神健康、財務狀況與人際關係造成毀滅性的影響。

囤物障礙

我們都在電視上看過囤物障礙患者的家。他們會把用紙箱和雜誌塞滿每一個房間與走道。根據DSM―5，囤物障礙（hoarding disorder）是一種精神障礙，定義是「囤積在一般人眼中毫無用處或沒什麼價值的雜物，而且無法拋棄這些雜物；家中存放太多物品且雜亂無章，導致本應用於生活的空間嚴重受限；堆放雜物、撿拾雜物、難以拋棄雜物的行為引發重大的障礙與壓力」。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》） 當人們因為丟棄已經沒用的物品而感到後悔，或是完全不打算丟棄，很有可能是在拒絕承認自己犯過的錯誤。近期以囤物障礙為主題的研究都聚焦於此行為的強迫層面，想藉此了解引發此行為的可能環境因素。

相關研究發現，強迫型囤物行為其實是由人對金錢的態度引起。此外，也有證據指出，囤物行為通常都是父母造成的。

囤物行為會以各種形式出現，有些人會將金錢當成主要囤積物，導致他們無法享受自己的財富與成就。此時，若你懷疑自己或親朋好友有囤物障礙，請盡快尋求專業人士協助。

下列5項問題可以提升你對囤物行為的意識：

●你在情感上是否相當依戀物質？ ●拋棄物品的念頭會使你感到焦慮嗎？ ●是否有人提醒你家中堆了太多雜物？ ●購入新東西（例如：衣服、工具、家具等）後，你總是會╲偶爾會╲幾乎不會╲從不會把舊的東西丟掉或捐出去嗎？ ●檢查一下衣櫃和抽屜裡的衣服鞋子，在過去十二個月與二十四個月間，你實際穿過多少件？

為什麼我們不願把堆積在家和生活中的雜物丟掉？研究發現，囤物行為與創傷有關。例如，經濟大蕭條造就了一整個世代的囤物者。有時候，人們之所以堅持留住某樣東西，是因為不願意承認自己花錢買了用不到的商品。

我們會捏造各種藉口，來留住自己根本不需要的東西，像是「這東西有收藏價值」「這是旅行的紀念品」「之後會用到的」，甚至是「過陣子就會流行回來了」。這些說法通常都是人們替囤物行為開脫的藉口，目的是逃避承認自身錯誤行為帶來的痛苦。

人會堅持留住自己這輩子幾乎不可能再用到的東西，最主要是因為欠缺斷捨離的能力。

購買批發商品時，囤物行為與衝動購物障礙有時會同時出現，我們會告訴自己「這樣買很划算」，或是「一次買多點可以省很多錢」。有時這種購買方式確實比較合理，但如果這種消費模式成為常態，你家也變得愈來愈像好市多，就代表你可能已經養成囤物的習慣了。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》作者：布拉德．克隆茨/ 愛德華．霍維茨/ 泰德．克隆茨 譯者：朱家鴻）