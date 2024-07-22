總是覺得錢不夠用？想徹底擺脫財務焦慮先改寫你的「金錢腳本」

我們即使知道正確的用錢方式，做出的行為往往與其背道而馳。請舉起雙手到肩膀的高度，左、右手的手心面對彼此，大拇指指向肩膀方向。你的左手代表所有人都懂的金錢知識和正確的用錢方式，也就是用錢的「規則」。這些規則很簡單，包括：

●為將來儲蓄； ●消費金額不得高於收入； ●消費要有計畫，只購買重要的東西； ●避免在情緒高漲時做出財務決策； ●實支實付，若你無法掏出足夠的現金購物，就先不要買這樣東西； ●準備一筆應急資金； ●為未來支出做好打算； ●儘量避免使用信用卡與背上循環債務； ●不買新車，只買二手車； ●請專業人士打理你的存款。

這些規則是基本、永遠不變且經過實證的最佳理財實務，一定要記住，你的左手象徵能幫助你在個人財務領域獲得成功的「好」資訊；上述規則都是客觀的、不帶偏見的財務「真相」。

接著，請望向自己的右手。你的右手代表你的財務行為，雙手的間隔則象徵行為（實際做出的動作）與觀念（正確的用錢方式）的差距。每個人的「知」與「行」都存在距離，有時候距離很短，有時候很寬。

即便知道最佳策略是什麼，但不一定總是會從善如流。通常人們都知道自己該做什麼，也知道步驟，這些基本的道理一點都不難，難的是控制自身行為。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》） 知易行難是人的通病，行為與認知之所以會存在差距，有一部分是因為不理解自己的行為其實受制於人類的部落本能。然而，還有另一個重要的因素影響我們的財務決策，那就是個人的「金錢腳本」。

人類與金錢的關係不僅複雜，還經常伴隨各種問題。財務心理學可以幫助我們理解其背後的心理學基礎，我們過去十年間一直在研究金錢腳本。所謂金錢腳本，指的就是人類潛意識裡對金錢的觀念，我們會在兒童時期學到這套腳本。金錢腳本是一種代代相傳的思維，它會驅動我們的財務行為。

金錢腳本一部分源於祖先的經歷，另一部分則來自個人生活經歷。人之所以會發展出金錢腳本，是為了讓自己理解金錢與這個世界的運作方式。以「有錢人都很貪婪」或「金錢使人腐敗」這兩個觀念為例，證明有錢人貪婪腐敗的證據俯拾即是；例如，媒體上各種為富不仁的頭條新聞。可能你就親眼見證過，也有可能你的父母或祖父母曾被富人欺負過，便將這樣的訊息傳遞給你。

這些觀念和所有的金錢腳本一樣，參雜了一些真實的元素。沒錯，有些富人確實很貪婪，也的確有不少人被金錢腐蝕心靈。但這些都只是片面的真相，世上也不乏慷慨行善的有錢人。然而，金錢觀一旦形成，我們便會特別關注與自身觀念相符的證據，並排除、忽視或駁斥一切反面的證據。

若我們的觀念是源於某段情緒特別強烈的經歷，就會更加難以撼動。假設你是在貧困的環境中長大成人，自然就會發展出「錢不夠用」的觀念，在對現狀無能為力的情況下，你甚至會編寫出「錢永遠都不夠用」的金錢腳本。

當然，只要出現「永遠」這兩個字，代表這個觀念並不正確，這類金錢腳本很可能使人走向自我毀滅的道路。有些人會認為既然錢永遠都不夠用，努力也就沒有意義了；反之，也有人因為太過擔心自己「永遠都賺不到足夠的錢」，所以即便已經賺了好幾百萬，也無法享受自己的財富。堅持相信不正確的金錢腳本不僅不會帶來好處，還可能導致人們做出自毀式的財務行為。

金錢腳本的運作方式很複雜，有時人們會堅信兩套乍看之下相互牴觸的腳本。例如，一方面用負面的眼光看待金錢和富人，另一方面又覺得金錢能改善自己的生活。這種情況相當常見。

想在個人財務領域有所斬獲，必須抱著開放的態度，不要過分堅持自己對金錢與世界的看法。

世界瞬息萬變，節奏飛快，唯有讓思維保持彈性，才能看見各種機遇，拋棄早已不管用的策略。想獲得開明的態度與彈性的思考方式，必須先認清自己的金錢腳本，並在必要時修改腳本，以提升待人處事的效能。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》作者：布拉德．克隆茨/ 愛德華．霍維茨/ 泰德．克隆茨 譯者：朱家鴻）