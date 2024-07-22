拒絕養出財務縱容、金錢依賴的孩子 紐時專欄作家勸高財商父母這樣做

孩子降臨到這個充滿金錢的世界中，就好比魚兒誕生在水裡一樣。他們會在特定的社經環境中成長，並體驗到該環境中大部分人會體驗到的經歷，這些與食衣住行育樂相關的經歷，最終會成為他們眼中的現實。

年紀愈大，他們會愈察覺到金錢的存在，以及金錢背後的意義，產生好奇心。他們會看見其他人為錢賦予哪些價值，也會更關心這些價值，注意到每個人的金錢經歷都是不同的。

孩子們會學習與錢相關的重要訊息，傳遞這些訊息的人包括他們的父母、家人、文化、同儕與社會。有時這些訊息是清晰明確的，但更多時候都是隱晦的。

孩子在年幼時，腦中就會形成對金錢的概念，對金錢的概念將引導他們走上特定的財務路線。身為父母，你有兩個選擇，一是讓孩子天馬行空，利用社群媒體和從同儕口中聽到的資訊，幻想錢是從哪裡來的，以及錢該怎麼花。你也可以告訴孩子錢到底是什麼、錢的用途、錢的局限、用錢之道、錢能帶來的樂與苦，以及他們想賦予錢的價值。

金錢是一個極其複雜的話題，跟時間、死亡、性與神差不多，只是人們並沒有寫出一部金錢聖經。即便有，我想眾人可能也無法在金錢的本質上達成共識，一如《妥拉》（Torah）、《新約聖經》（New Testament）、《古蘭經》（Koran）對神是什麼各執己見一樣。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》） 所以，你必須弄清楚金錢對你有什麼意義，以及金錢在你的價值觀、目標與世界觀中扮演什麼角色。如果不知道這些問題的答案，就無法教孩子與金錢相關的知識。當然，別忘了孩子的另一位家長，對方與你用的是同一套腳本嗎？你們各自的父母呢？

別忘了，比起口頭教育，孩子們透過眼睛學到的東西更多。你是否已將自己的金錢觀，以及有志者事竟成的態度融入日常生活中？無論你是否說出口，你的行為就是孩子的最佳教材。

請以身作則，用行動展現你的金錢觀，這才是最有效的教育方式。這是你教養子女的關鍵時刻，千萬不要在這個時候傳遞出「言行不一」的訊息，孩子們會將其解讀成「跟著爸爸媽媽一起做，然後不要……」

你的行為透露出哪種金錢關係？花幾分鐘檢視自己上個月的開銷，你大概就知道答案是什麼了。想知道自己最重視什麼嗎？想知道自己存了多少錢嗎？想知道自己花了多少錢嗎？想知道自己捐了多少錢給慈善機構嗎？你只需檢視帳戶存款餘額就知道答案了。溫馨警告：結果可能會讓你「大吃一驚」。

請注意，你的孩子會在你認為該給他們上課前就開始吸收金錢知識。自出生的那一刻起，他們就被金錢圍繞，並在某個不經意的瞬間親眼見證金錢的魔力。他們可能不知道具體細節，但卻注意到有大事發生了，而且這件事跟錢有關。到了兩歲的時候，他們便會注意到金錢的魔力，它可以帶來（或帶走）快樂或悲傷，而且通常會在生日的時候和其他禮物一起出現。

你可以想像自己帶小孩在購物中心逛街，他突然瞥見一隻投幣式電動搖搖馬，只要將硬幣投進去，它就會開始搖晃，載著坐在上面的人來趟刺激的冒險之旅。你的孩子被搖搖馬的聲光效果逗得興高采烈，並看見另一個孩子正坐在馬背上搖擺，發出愉快的笑聲。當你走向機台，那名孩子的時間剛好結束，正掛著心滿意足的表情準備下馬。

孩子拉了拉你的手，用乞求的目光看著你說：「拜託！拜託！拜託！」雖然你正在趕時間，但在衡量說「不」會帶來的後果後，你同意讓他玩一次，讓自己的耳根子可以清靜一下。於是你拿出錢包，掏出幾枚硬幣塞入投幣孔。

就從這一刻開始，當孩子以後看見想要的東西，他就會知道你的皮包裡裝著能帶來歡樂的神奇硬幣。若你忘了帶錢，就只能拒絕孩子體驗歡樂的請求，他們也會立刻得知沒有錢的後果是什麼。

教父母如何協助孩子養成健康財務習慣的書多如牛毛，我們最喜歡的一本是《紐約時報》（New York Times）專欄作家羅恩．李伯（Ron Lieber）撰寫的《寵壞的反面》（The Opposite of Spoiled）。以下是作者認為培養健康財務習慣時需考慮到的幾項元素：1.零用錢、2.家庭零用金、3.談錢（但要適可而止）。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》作者：布拉德．克隆茨/ 愛德華．霍維茨/ 泰德．克隆茨 譯者：朱家鴻）