現代人債台高築為卡債奔波 財務規畫師：個人理財有「二大阻力」

花錢的快感是人類天性

儲蓄並非人的天性，分享才是，這正是現代個人理財的一大阻力。理財還有另一項阻力，那就是消費的天性。我們不會將累積的事物全都分享給他人，我們會留著自己使用，或是立刻把它花掉，而不是將其投資到自身的未來上。

為什麼人類會產生這種衝動？答案跟我們與肥胖永恆的鬥爭一樣，問題出在DNA上。我們的祖先可不是靠著節制才存活下來的，發現食物時，他們會拚命往肚子裡塞，而不是說：「噢，我好像飽了，剩下的待會再吃吧。」

面對高油、高糖的食物時，他們也不會有所節制，而是大快朵頤。或許會有一些人認為自己應該適可而止，但在史前時代，人們根本不知道自己的下一餐會在什麼時候、什麼地方出現，所以這類人的DNA通常不會被延續下去。

最後，那些靠著暴飲暴食活下來的人，就成了我們的祖先。由於不知道會不會有下一餐，加上剩下的食物很快就會腐敗，所以他們會盡可能攝入更多食物，完全不管肚子是不是飽了。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》） 這種縱情消耗的天性多少也能解釋肥胖危機，我們無法控制自己攝入多少卡路里，就和我們無法儲蓄一樣。從很多面向來看，金錢就是我們的食物，手上有多少，就會用掉多少。

只要一有機會，我們消耗的資源就會大於需求，現代人甚至還發明一種超額消費的方式：信用卡。商人們深諳人類的消費需求，設法誘惑我們花更多錢，借更多錢，再把這些錢花掉。也就是說，現代社會創造一個環境，任由人類發揮原始的天性，讓自己變胖、將自己搞到破產。

在史前時代，一個人在部落中的地位可是攸關生死的大事。對當時的人來說，被團體排擠，以及失去社群的保護，皆是對生存的最大威脅。被逐出群體的人很快就會死去，根本無法將自己的DNA傳承下去，這也是現代人如此在乎團體歸屬感的原因。我們永遠都在瞻前顧後，想知道自己是否喪失在團體應有的地位。

在過去，我們的祖先必須跟上最新的八卦和傳言。一個部落通常會有一百到一百五十名成員，所有人每天的例行公事就是確認自己的地位。最重要的事就是知道誰和誰不和，以及誰跟部落領導者走得比較近。現代社會的規模比以前大太多了，我們必須仰賴社群媒體與新聞才能跟上潮流。

收看新聞會觸發大腦的快感中心，使其釋放多巴胺，為我們帶來類似於進食與做愛的快感。只要我們能做到不落人後，大腦就會獎勵我們。對祖先來說，能不能接收到最新消息將決定一個人的生與死。

進化金錢猛獁象，勢在必行

過去兩個世代，人類文化徹底脫離部落式社會系統。部落成員必須互相扶持，包括照顧長者，但隨著時間推移，人們漸漸從離開小部落，投入更大的群體，照顧的責任便落到機構、企業與政府的身上。從好幾十年前開始，這類實體機構便攬下照顧部族成員的任務。你任職的公司會為你支付一部分退休金，並由社會保險福利金補足全額。你可能需要為了度假存一點錢，但卻完全不用考慮退休的時間與方式。

既然如此，為何現代人債台高築？我們的祖父母可沒有這麼多信用問題，他們根本不必為卡債四處奔波。是因為他們更有智慧或紀律嗎？有可能，但這並非他們背負的債務較少的主因。他們之所以無債一身輕，是因為想在不抵押任何物品的情況下借錢沒這麼容易，而且當時也沒有信用卡這類金錢機制。

你的祖父母能獲得的唯一無擔保信貸，極有可能是在雜貨店賒賬，而且通常老闆也不會提供一百美元以上的額度。但在過去幾十年間，我們突然可以在短時間內輕鬆獲得信用貸款。

然而，近期的文化轉變徹底顛覆原本的模式，企業提供的退休金從原本的確定給付制（defined benefi­t plans，如傳統勞退制度）改為確定提撥制（de­fined contribution plans，即401(k)，美國的一種退休金帳戶計畫），這些不起眼的轉變將退休儲蓄的責任從機構轉移至個人身上。我們將照顧長者的責任從小部落的肩上卸下，轉由政府處理，在過去幾十年間，各機構也都克盡厥職，所有部落也都走入歷史。

可是現在每個人都要為自己的將來做打算，這在人類的社會進化史上可謂前所未聞。COVID-19疫情爆發後，新聞每天都在提醒民眾設法自給自足，政府也不再是人民的依靠，此現象傳遞的訊息就是要眾人得自己照顧自己。

這種戲劇化的轉變也可以大致解釋社會當前面臨的財務問題，看看COVID-19病毒對全球經濟的衝擊，包括它對企業、組織、個人與政府帶來的麻煩，以及由社會個人責任轉變引發的各種後果。你覺得哪類人遭受的衝擊最大？答案是窮人與老人，他們是最無法盡到個人責任、且高度仰賴政府系統的群體。

應該怎麼做？首先，請停止教訓、責備、羞辱、怪罪、批判、找人出氣，也不要認為自己或他人有毛病（或是壞掉了）。羞恥心毫無作用，而且就像膠水一樣，只要落入這個陷阱，你就會動彈不得。其次，我們需要制定一些策略，克服人類的天性，這些天性對生活在遠古時代的人類祖先是生存的關鍵，但與現代社會格格不入。

本書的目的是要幫你了解自己的財務心理，釐清你用錢模式背後的原因。除此之外，我們還會在每一章附上各種工具，協助你馴服內心那頭金錢猛獁象，駕馭牠的力量，以塑造最理想的財務心態。

（本文出自《進化致富本能的金錢猛獁象》作者：布拉德．克隆茨/ 愛德華．霍維茨/ 泰德．克隆茨 譯者：朱家鴻）