台積電股價破千元給人的錯覺：把薪水都拿去買2330就能變有錢人

摘要 1.台灣富豪人數快速增長，主因是半導體和AI熱潮，帶動相關股票上漲。 2.台股在2024上半年的回報率，讓許多人以為買股票就能躺著發財。但透過股票賺錢，只是在依賴機會財。 3.創造財富應透過技術創新和改變商業模式，唯有「人類智慧」加上「人工智慧」，才能創造永續的財富。

台積電上周創了幾個紀錄，首先是股價突破千元大關，其次是市值超過1兆美元，晉升兆元俱樂部，排名全球第八。截至6月底，持有百張以上台積電股票的有5700人，隨著台積電股價飆升，這些人都成為身價上億的富豪。

台積電不只讓富豪們身價大增，對一般股民也有貢獻。目前每張股票價值超過100萬元，代表在台積電股東中，資產達百萬以上者，有近40萬人之多。

台灣有錢人多，瑞銀財富報告指出，台灣「百萬美元富豪」人數，到2028年將從79萬人大增至116萬人，增幅居冠。最主要原因就是半導體和AI熱潮，帶動相關股票大漲。

80年代台灣錢淹腳目，現在同樣情形又發生了。不過，那麼多錢都去了哪裡？今年上半年，台股回報率領先全球其他股市，如果台灣是投資收益最好的地方，似乎沒有理由把錢分散到其它市場。

財富創造的4種方式

創造財富有幾種方式，傳統認為「有土斯有財」，現在則是「有股斯有財」，手中有台積電笑呵呵，無台積電只能暗自垂淚。最近有則新聞，某家庭因太太先前阻止丈夫投資台積電，現在丈夫揚言要離婚。

台積電股價一直創新高，給人一種錯覺，好像只要買台積電股票就可以等發財，但這不應是創造財富的長遠之道。

「有土斯有財」觀點還是對的，關鍵是土地在什麼地方。

第三種財富創造思維是「有人斯有財」，這對於實業經營特別重要。要經營一個企業，關鍵還是在於人，一個高手可以抵過10個平庸的人。但現在人才在很多領域都缺乏，如最紅的AI、半導體，還有因應趨勢而生的ESG、資安、法遵等領域。

由於全世界科技爆發，人才的價值必須重新被定義，有些稀少人才，身價暴增2、3倍是常態。過去台灣重視降低成本，無形中忽視了價值創造，到了AI時代這點必須改變。

最後一個財富創造方式是「有智斯有財」。AI的人工智慧遠超越人類，所以善用AI的人能創造財富，問題是大多數人仍不知道怎麼使用。企業要用AI創造財富有2種方式：第一，自己學會使用AI，改善現有營運效率；第二，聘用會使用AI的人，但這仍牽涉到人才稀少性問題。

土地和股票都是機會財，真正財富創造需要靠技術創新及商業模式，唯有「人類智慧」加上「人工智慧」，才能創造永續的財富！

《原文台積電股價破千給人的錯覺：把薪水都拿去買2330就能變有錢人》

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