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先寫遺囑太晦氣？ 律師：以愛保障家人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
知名律師蘇家宏20日舉行新書發表會，呼籲民眾及早立遺囑，避免後續衝突，才是正確愛家人的方式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
知名律師蘇家宏20日舉行新書發表會，呼籲民眾及早立遺囑，避免後續衝突，才是正確愛家人的方式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「不寫遺囑，往生後財產分配容易發生衝突，預立遺囑反而是對家人最好的愛！」恩典法律事務所主持人蘇家宏20日舉行新書《此刻，就是立遺囑的最好時刻》發表會，他笑說，他母親在他高中就寫好遺囑了，提早規劃、避免日後衝突才是最好的愛。他也鼓勵民眾提早寫遺囑，且每年都可視生活狀況調整。

新書針對「父母」、「子女」、「單身族」、「再婚者」四大族群，以簡單易懂的故事案例，說明遺產處理的實務上，常見的法律糾紛與迷思，給予現代人必學的實用分產觀念與方法。「請記得：法律，不是為每個人量身訂做。為自己寫一份適切的遺囑，盤點一生最愛的人事物，即是為自己的人生做主。」蘇家宏說。

預立遺囑的智慧

他在發表會一開場就笑說，母親在他小時候因為要出國，擔心有意外就先寫了份遺囑，還交代日後要怎麼下葬，從花葬、海葬到樹葬，改了很多次，他也曾懷疑為何母親要先寫遺囑，但母親如此回應：「我只是希望你們平安，以後不要為了我的遺產而爭吵，」蘇家宏坦言，母親的智慧與遠見令他感動。

「父親雖然口頭講過很多次，但沒有遺囑也無可奈何！」蘇家宏另舉例說，一位父親白手起家，育有3子，有價值10億的工廠、5億的股票與3億的現金，生前因為老大承接工廠業務，因此頻頻交代「工廠給老大、股票給次子、現金給老么」，但因為沒有立正式遺囑，所以老么在父親過世後就堅持均分，後來3方因此對簿公堂。

私下錄音恐無效

蘇家宏提到，老大雖然表示在父親往生前有私下錄音、錄影，但除非有合法遺囑，否則相關證據並無法律效力，法官大多會判遺產均分（每人拿6億）。

因此他呼籲在場讀者，「現在」就是寫好遺囑的最佳時機，法定遺囑成立的方式有自立、公證、密封、代筆與口授5種，現在寫好，不只保障自己愛的人的權益，也可以避免子女對簿公堂。

勇於嘗試寫遺囑

現場讀者提問相當踴躍，有人問說，如果真的不想給特定一方財產該怎麼辦，蘇家宏表示，若有重大污辱或虐待等狀況，最好都要寫下來，若不清楚細節，「可以向我們諮詢，」一番話讓全場與會者都笑得很開心。

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母親 立遺囑 老大

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