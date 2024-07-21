立刻成交的女性購物心理學 「一句話」轉變顧客態度還能擁有共同祕密

「這種事情必須先跟我先生商量才行……，要不要買不是我自己可以決定的。」

「如果只有我買了這種東西，左鄰右舍不知道會傳出什麼閒言閒語。哎，就算是一點小事，他們也像是要找碴一樣豎起耳朵、觀察我的一舉一動。所以，我是不可能買的。」

「我的外表或化妝看起來也許很華麗，但其實都是別人的錯覺。所以你推薦的並不適合我。」

哎呀，女性顧客特有的逃脫手法出現了。這種心理是「你們男性絕對無法理解女性所在意的狀況和考慮的因素啦。」

換言之，「我講的事只有女性才了解，所以身為男性的你請放棄。」

（本文出自《立刻成交！女性購物心理學》） 當女性顧客說這些讓你無法反駁的台詞時，內心已經存在著「內疚」的情緒。也就是「真是抱歉。你這麼努力為我解說，這些我都明白。事實上我也認同你的說法，但是如果被我先生、鄰居誤會的話……。這不是我的錯，也不是我不好。這些你懂吧，請不要討厭我。」

因此，如果你還打算訴苦、奮戰的話，女性顧客也只會別過頭去而已。「我只是這樣說讓你明白，為什麼要怪我呢？又不是我的錯。哎，完全沒有一個男人的樣子。這種情況到底要持續多久啊？什麼時候才會結束呢？哎，真是討厭。」

最後，她們會對你發起脾氣。這時候她們不僅不再感到內疚，而且搞不好還開始對你發動攻擊。而在這個時候，你一定要做的也還是「反稱讚」。

當對方開始說出拒絕的理由時，也許你就開始思考並急忙哀求對方，希望抓住最後一絲的機會。其實這樣會造成反效果的。當女性懷著內疚的心情拒絕時，正是你扭轉情勢的大好時機。

一句話，轉變顧客態度

當女性顧客利用「我先生」、「鄰居」、「誤會」等他人為藉口時，你像是要看透對方的心一樣，以憐惜的語氣對她說：「您真是重視身邊的人和自己的想法」，並且接著說：「您的先生很幸福，因為太太這麼重視先生的想法。」

「您一定跟社區的鄰居維持很好的關係。最近，有許多人會把清理垃圾的輪值工作丟給別人負責。其實，以前的人就是靠這種愛管閒事的特性，才能維持親密的鄰里關係。您看，這當中不就藏著前人的智慧嗎？」

「您常被別人誤會吧。特別是女性經常被別人以外表來判斷。我也經常被認為是有魄力的人，但我其實很膽小。今天我也一直擔心會不會被您拒絕，而感到相當害怕呢。」

剛才被追到山崖邊緣、沒有退路的你，只需一句話就能在笑談之間與對方建立交情。顧客的「內疚」不再，反而因為曾有那樣的感覺而使快樂的心情加倍。沒錯，就是產生快樂的購物情緒。

所以，當對方以「鄰居的眼光……」拒絕你的時候，你就拜託對方介紹可能購買的顧客：「那麼，能不能請您私下推薦這附近的鄰居？」男性會覺得介紹客戶，自己必須承擔責任，所以不會輕易答應。但是女性為了規避責任，所以會爽快答應「推薦」適合的人選。

不僅得到新顧客，而且也與顧客擁有共同的祕密。當你再度回到雙方的關係時，對方應該會以溫暖的態度迎接共享祕密的你吧。

（本文出自《立刻成交！女性購物心理學》作者：鈴木丈織 譯者：陳美瑛）