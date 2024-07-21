化妝品牌「FANCL芳珂」消費者好感度贏資生堂、佳麗寶 勝出關鍵是「發音」

你販售的是什麼商品？看到你的商品時，女性顧客的反應是什麼？不，應該問你，當女性顧客聽到你的商品名稱時，會說些什麼呢？

「啊，這個商品我知道。我經常看到廣告。」

當然，如果顧客曾經看過電視上的廣告，對於商品的反應通常不會太差。

心理學上有所謂的「單純曝光效果」（mere exposure effect）。

科學家曾利用實驗證明，讓受試者重複觀看某人的相片，再調查受試者對於相片中人物的好感程度。調查結果發現，觀看相片的次數愈高，對於對方的好感也跟著提升。

（本文出自《立刻成交！女性購物心理學》） 電視廣告就是運用這個理論。你或許有過這樣的經驗，一開始沒有任何感覺的商品，看了電視廣告數次後，就會對該商品產生親近感。於是當你去超市購物、在商品架前駐足停留時，最先伸手的就是電視廣告上看到的那項商品。

對於電視廣告中的商品產生好感，這是理所當然的結果。不過，顧客因廣告而感覺親切，相對的也會因廣告而降低了對該商品的興趣與好奇心。然而，同樣是在電視上密集廣告，很奇妙的，視聽者對於某些商品就會產生好感。

「那是因為廣告的內容比較有趣吧。」或許你會如此輕率地做出結論。不過，事實不是如此。因為很奇妙的，有些「詞彙」就是容易打動女性的心，而非男性。

利用聲音語調，引起聯想

之前，我就從銷售心理學的角度參與FANCL化妝品公司（編按：中文註冊名為「芳珂」，主打無添加的美容及健康食品）的企劃作業。當你聽到FANCL時，腦中浮現的印象是什麼呢？

「好像都是請些外國模特兒之類的吧。」

嗯，男性對於廣告的印象果真比較強烈，不過女性不一樣。當我僅以FANCL的公司名稱，詢問女性對這家公司的印象時，大多回答如下：清潔的、天然的、簡單的、標準化的、高等級的。

與資生堂、佳麗寶等日本大型化妝品公司相比，FANCL這個公司名稱會讓你產生什麼感覺？

「前面兩家都很有知名度，後者算是新公司。不過，總覺得資生堂和佳麗寶的感覺比較沉重。」

沒錯，資生堂（SHISEIDO）、佳麗寶（KANEBO）等書寫起來比較容易辨別，而FANCL（日文發音為FANKERU）的名稱在日文的發音中不包含濁音（譯按：日文濁音的發音是ga、gi、gu、ge、go、za、ji、zu、ze、zo、da、de、do、ba、bi、bu、be、bo，以及根據這些音所延伸的其他發音）。在唸法上，所謂的「沉重感」的確接近事實。

除了歷史上對這兩家大型化妝品公司的認識之外，不少人直覺反應出來的是日語中對於濁音的感覺。而且，女性對於這種感覺又特別靈敏。

公司名稱不含濁音，光憑這一點，女性就能夠在腦海中玩起完美形象的聯想遊戲。害怕受傷的女性，為了保護自己而創造出一套內心防禦系統。受到外界的正面刺激時，這套系統的運作就會自動啟動，這就是聯想遊戲的運作根據。

如果可以自己決定商品名稱，那倒還好，但是通常商品名稱是公司決定好的。這時，就避免說出商品名稱，只要在介紹商品時試著不要使用濁音，用「漂亮」（kirei）、「可愛」（kawaii）、「完美」（suteki）、「親切」（yasashii）、「清爽」（sawayaka）等沒有濁音的字眼。

如果有意識地訓練自己，自在地使用不含濁音的形容詞，那麼女性顧客也會在潛意識裡陶醉在你的言詞世界中。

（本文出自《立刻成交！女性購物心理學》作者：鈴木丈織 譯者：陳美瑛）