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凱基證券聰明兩招 發揮股息價值

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股除權息旺季來臨，投資人該如何發揮股息最大價值？凱基證券建議，可規畫善用股息收入彌補投資與保險兩方面的不足，不僅直接能省下成本支出，更可以帶來穩健的財富增長，提前達成富足人生的目標。

針對「上有老、下有小」三明治族群，凱基證券財富管理處主管阮建銘建議，在投資方面，除台、美股部位，可增加投入平衡型基金、債券型ETF或是海外債，讓股債配置平衡，待日後家庭責任減輕，再將更多資產重心，移轉至息收固定的商品，穩定退休後的金流。

保險部分，可先作足醫療及意外保障，日後不僅能獲得更好的醫療品質，也可減少對家庭經濟的衝擊，如有餘裕可增加利率變動型終身壽險保單，獲得更周全的防護，該商品具有固定預定利率和浮動宣告利率，當宣告利率高於預定利率時，有機會享有增值回饋分享金，可提供資產增值、壽險保障以及滿足樂齡財富傳承的需求。

至於初入職場的年輕人，阮建銘指出，雖然無較多資產但風險承擔力相對較高，可選擇具潛力的中大型成長股ETF或產業型基金，透過定期定額方式攤平成本，有效降低市場波動帶來的損失，儘管起始本金不高，但利用股息再投入及時間複利效應，仍可創造可觀的報酬。

保險方面則選擇定期壽險及實支實付醫療險、癌症險等，先用低保險費建構基本保障，未來再視自己的經濟能力調整。

凱基證券提醒，投資與保險都不是買了就能一勞永逸，需根據不同人生階段的責任和家庭狀況進行調整，規畫出符合自身需求的投資組合和保障內容，逐步迎接富足人生。

保險 凱基證

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