元大人壽建議 善用美元利變增額還本保險優享退休人生
隨著高齡化社會來臨，加上通貨膨脹的影響，退休與保障規劃已蔚為顯學。依行政院主計總處今年初發布的統計資料顯示，2023年高齡家庭消費者物價指數年增率為2.8%，高於全體家庭消費者物價指數年增率，元大金控（2885）旗下元大人壽建議在進行退休規劃時，亦應將通膨及長壽風險納入考量。
根據基富通發布的「萬人退休理財大調查」顯示，受訪民眾認為退休金準備預期至少需要準備1,403萬，其中僅35%的民眾有信心達成。依據勞工保險實際支付現況來看，2022年勞工保險老年給付的平均月領金額不到2萬元，由此可知，退休金的準備遠比想像困難，面對退休準備不足的部分，民眾需要提早規劃，才更有機會補足財務缺口。
元大人壽建議民眾，退休準備首重保障規劃，面對未知的風險，保險保障可以為家庭撐起防護傘，守護長期累積的資產。有感於一般民眾面對退休準備時不知從何著手，元大人壽建議不變的原則是儘早開始及選擇適合的工具，才能安心實現退休規劃，而保險商品的特性就非常適合屆齡退休族群作為穩健財務規劃的選擇。
「元大人壽享美年美元利率變動型增額還本終身保險」不僅擁有壽險保障，更兼具三大優質特色，滿足各族群對於安享退休的規劃需求。
特色一、首年即可領取生存保險金，年年享有穩定現金流
投保首年即可領取生存保險金且每年發放，為退休後的生活挹注穩定現金流，活到老領到老，持有越久效益越高，資產安穩累積，享受生活更無憂。
特色二、美元收付打造多元資產配置
美元收付可選擇3年期或6年期繳，利於多元資產配置，且每年有機會享「增值回饋分享金」，打造優質退休生活好輕鬆。
特色三、資產傳承規劃好安心
在壽險保障部分，「身故保險金」與「完全失能保險金」可約定一次領取或分期定期給付，資金規劃更靈活，相當適合想運用穩健工具規劃資產傳承的客戶。
元大人壽因應高齡化趨勢，持續開發各類型保險商品以滿足保戶對於退休生活、退休醫療、退休照護以及資產傳承等需求，亦持續推動公平待客，致力提供客戶最卓越貼心的有感服務，打造全方位優質保險保障。
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