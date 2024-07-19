凱基銀：需求、利率和AI應用 支撐全球經濟發展

全球經濟溫和成長，凱基銀今天表示，美國總統大選雖為市場增添波瀾，但在全球需求展望樂觀、利率正常化、AI應用等3大因子支持下，有助於股債後市，並支撐全球經濟成長。

凱基銀今天發布2024下半年全球金融市場展望提到，近期法國國會改選事件使得當地股債掀起漣漪，接下來市場會聚焦美國總統大選，縱使投資市場會遇到些微波瀾，但在全球需求、利率正常化、AI人工智慧應用3大因子支持下，全球經濟能穩定發展。

凱基銀表示，全球需求展望樂觀，根據世界銀行6月初發布的全球經濟展望報告中，2024年全球GDP成長率預期上調至2.6%，反映全球經濟正處於穩定緩增長狀態，在需求增長樂觀的情形下，將利於全球經濟延續上行格局。

凱基銀進一步指出，在報告中以美國的GDP成長率預估調升幅度最大，反映在高利率環境下美國經濟的韌性，並觀察到美國家庭的整體財務狀況仍十分強健，加上近期美股屢創新高，評估總資產和可支配所得增長所產生的財富效果，將為美國經濟成長帶來強力支撐。

全球央行近期啟動降息，鬆綁過於緊縮的資金環境。凱基銀分析，隨著未來利率環境趨向正常化，市場為尋求更高報酬率而將資金配置於風險性資產的機率提升；另外，觀察到近期資金流動性最高的貨幣型基金資產總額，正處於近年的高水位，如果這些資金流入市場，造成的外溢效應，將使股債後市獲得助益。

凱基銀指出，隨著算力進步和市場需求的增長，AI應用的場景將越來越廣泛，尤其以雲端計算、基礎建設和醫療健護等多個領域受益最多；AI應用不僅大幅提高企業的運營效率、減少支出成本，也創造大量新的商業機會。

另外，美國總統候選人川普（Donald Trump）遇襲事件引發全球譁然，讓美國再次偉大政策（MakeAmerica Great Again）重新受到大眾關注並已於市場發酵，其政策包含放鬆金融監管、重振製造業、擴大基礎建設等利多措施。凱基銀認為，在美國市場廣度獲得提升的情況下，有利於未來整體的上行趨勢。

展望2024下半年投資布局，凱基銀表示，股市配置以成長、防禦類並重，債市則依據偏好配置，並做好股債平衡。