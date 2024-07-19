凱基銀下半年投資展望：三大因子支持後市 建議股債平衡

開發金控（2883）旗下凱基銀行發布下半年展望，凱基銀行認為，縱使投資市場會遇到些微波瀾，但在全球需求、利率正常化、AI應用等三大（D.N.A）因子支持全球經濟穩定之下，有助於股債後市獲得強勁支撐。針對下半年全球投資策略，凱基銀行建議維持「股債平衡」作為投資配置方向，股票配置方面，可以成長、防禦類股並重，追求穩健成長同時抵禦潛在的政經局勢波動；債券配置想法上，投資等級與非投資等級債各有利基，短期可以非投資級債作為主軸，待啟動降息後則可以增加投資級債券在投資組合中的比例。

凱基銀行指出，2024下半年隨著通膨和就業數據的逐漸降溫，不僅為美國聯準會（Fed）官員提供了朝向利率正常化政策的信心，全球央行也紛紛選擇啟動降息，鬆綁過於緊縮之資金環境。此外，近期的法國國會改選事件使得當地股債市掀起不小漣漪，接下來市場將會聚焦美國總統大選，拜登與川普的一舉一動將牽動全球市場對資產配置的攻防想法。

凱基銀行表示，根據世界銀行6月初發布的全球經濟展望報告中，全球2024年的GDP成長率預期上調至2.6%，反映全球經濟正處於穩定緩增長狀態。此外，代表企業對未來需求預期之全球製造業及服務業採購經理人指數（PMI），以及新訂單指數皆正處於擴張水位（榮枯線>50），顯示企業對未來全球需求趨勢的正向看法，在需求增長樂觀之情形下將利於全球經濟延續上行格局。

凱基銀行指出，在世界銀行報告中，針對先進國家之預測，以美國的GDP成長率預估調升幅度最大，反映了在高利率環境下，美國經濟的韌性。雖然6月份的兩大消費者信心指數因民眾之薪資成長幅度放緩，影響消費意願而均呈現下滑趨勢，然而觀察美國家庭的資產負債表現況顯示，整體財務狀況仍十分強健，再加上近期美股屢創新高，評估其總資產和可支配所得增長所產生之財富效果，將為美國經濟成長帶來強力支撐。

過去幾年以來，雖然高利率環境壓抑了全球之企業投資及消費者支出而使經濟增長走緩，但也成功讓通膨獲得控制，各國物價壓力逐漸減輕。全球央行也紛紛選擇啟動降息，鬆綁過於緊縮之資金環境，包括先前就已啟動之新興國家（如巴西、智利等）外，許多成熟國家也邁入至利率寬鬆階段，如隸屬於十大工業國（G10）之瑞士、瑞典及加拿大，以及近期之歐洲聯盟都至少降息1碼。此外，英國、美國、印度等國家皆有希望於下半年加入降息行列。

凱基銀行認為，隨著未來利率環境趨向正常化情形下，市場為尋求更高報酬率而將資金配置於風險性資產之機率提升，使股、債市有望受益。此外，觀察近期資金流動性最高之貨幣型基金資產總額可發現，目前正處於近年來之高水位，凱基銀行評估後續如這些資金流入市場，其所造成之外溢效應將使股債後市獲得助益。

凱基銀行表示，隨著算力進步和市場需求的增長，人工智慧（AI）應用的場景將越來越廣泛，尤其以雲端計算、基礎建設和醫療健護等多個領域受益最多。這些應用不僅大幅提高了企業的運營效率（減少支出成本），也創造了大量新的商業機會。因此，在AI效應的推進下，微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）三間在特定領域具有領導地位的公司受到市場資金青睞，近期市值皆已經突破了3兆美元，其合計市值約10兆美元，已占S&P 500總市值近20%，在強者恆強的氣勢未變下，股價動能延續的可能性較高。

另一方面，美國總統候選人川普7月13日遇襲事件引發全球譁然，川普的不屈形象讓市場紛紛押注其勝選機率，讓美國再次偉大政策（America Great Again，簡稱AGA）重新受到大眾關注並已於市場發酵。政策包含放鬆金融監管、重振製造業、擴大基礎建設等利多措施，故在短線上以金融、工業及住宅營建產業都將受惠於川普題材而有所表現，並促使美股出現產業類股輪動格局。因此在美國市場廣度獲得提升的情況下，將有利於未來整體大盤的上行趨勢。

針對今年下半年投資布局，凱基銀行建議側重於「股債平衡」策略。在股市方面，隨著AI應用持續擴散下，可選擇在該領域具有領導地位的大型科技成長股作為配置主力；防禦類股則可以選擇受AI等多重題材加成的醫療健護，和支撐AI運行所需如水、電及電塔相關的基礎建設、通訊產業為主。

在債市方面，由於全球利率正常化趨勢愈趨明朗，各債種普遍都能受到提振，因此可依據投資人偏好進行配置選擇，如偏好金流的投資人，可選擇高品質、高票息的非投資等級債為主；如想享受降息所帶來的資本利得收益，則可選擇長天期的投資等級債作為資產配置一環。