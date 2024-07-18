日本泡沫經濟崩盤後 賽馬協會因為「她們」創下驚人銷售額

現在，銷售人員面對的女性顧客已經不僅限於家庭主婦而已。當你遇到一位中高階級的職業婦女或是粉領族，內心忐忑不安之外，是否也會說出以下這些話。「金融風暴終於要正式引爆了吧」、「貴公司的上游廠商，我大概有些了解」、「評定男性部屬真是不容易啊」……。

努力判讀顧客嚴格的目光，同時考慮著：「對方是為了工作付出全部生命的人，還是說些商業相關的話題比較保險。講一些太平凡的話題會被看不起吧。」於是你才會說出上述那些話。

如果你這麼做的話，那就大錯特錯了。因為管理階級的職業婦女或是一般粉領族的想法是：「不想再多談工作上的事了。」

日本泡沫經濟時期，曾經出現「歐吉桑女孩」（指言行嗜好男性化的女性）一詞。以往都是中年「歐吉桑」私密的娛樂方式，例如在公營的場所賭博、到居酒屋喝杯小酒、泡三溫暖或是打高爾夫球等，現在年輕的女性說：「我們也要玩。」然後堂而皇之地加入。而且日本中央賽馬協會還因為她們，創下了驚人的銷售金額。

（本文出自《立刻成交！女性購物心理學》） 她們有著旺盛的好奇心，同時自尊心又強，在市場學的領域中稱為「創新者」（innovator）。美國心理學家貝爾對「創新者」的描述則是，「管理階層或專業人員」、「高學歷及高收入」、「擁有豪宅或者租借高級公寓」。此外，「不僅積極購買新產品，同時也會向他人推薦自己所買的新產品」。

在日本泡沫經濟期間，所謂「年輕經理人」（young executive）的角色都由女性擔當，現在日本的「歐吉桑女孩」進化成為「職業婦女」。泡沫經濟崩盤後，她們取代了男性成為「創新者」。

只要有辦法爭取到一位這類的女性成為你的顧客，那麼往後不需你多開口，顧客就會自動為你的商品做宣傳。

稱讚對方的個人風格

雖然是強勁又具有魅力的女性工作者，但是這個頂尖集團也是會有疲累的時候，只要看到市場上以職業婦女為銷售對象的商品就會明白。放眼望去，市面上暢銷的都是一些「去除腳部疲勞」、「讓肌膚水嫩」、「療癒疲憊的心靈」等所謂「療癒系列」的商品。

從主張「像男人一樣」到「與男人一樣」。她們現在停住腳步而開始意識到「性別差異」的現象。現在，面對銷售人員時，職業婦女的內心也變得與家庭主婦無異。

她們為了自己的地位、工作而忙碌不堪。同時，開始討厭總是焦躁不安的自己，所以她們認為出現在眼前的銷售人員並沒有競爭的意義。如果這時她們還聽到「利率」、「上游廠商」等詞彙，會有什麼反應呢？可能會大怒地說：「不要再說了！」

沒錯，這些職業婦女們需要的是得到安慰、療癒。明明是自己應負的責任，明明是自己選擇的道路，卻對這樣的自己感到生氣，所以工作的話題都視為禁忌。不，別說是工作了，連相關的話題也不能提。

「那個藍色粉蠟筆，真是出眾」、「這名片的紙質很特別，是特別挑選的嗎？」、「那個馬克杯真可愛。您是在哪裡找到的呢？」、「那個手機吊飾是您親手做的嗎？」……對於走在競爭社會與消費社會的前端、擔心迷失自己的這些女性們，多多讚美她們所呈現的個人特有風格。

因為「在這裡有人看到真正的我」，而振奮起來的女性們，將會是你的最佳顧客，同時也將成為最棒的宣傳部長。

（本文出自《立刻成交！女性購物心理學》作者：鈴木丈織 譯者：陳美瑛）