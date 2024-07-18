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調升基本工資、時薪失靈？台灣產出比日韓高但薪資超低…他曬一圖讓人看了心寒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇台灣GDP勝過日本與南韓，但為何民眾還是長期普遍低薪。示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇台灣GDP勝過日本與南韓，但為何民眾還是長期普遍低薪。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣通膨低薪嚴重，絕大多數的民眾薪水都普遍處於長期停滯的狀態，很難再有往上增長加薪的空間，一名網友就相當好奇，明明台灣的GDP比日本、南韓還要來得高，但為何薪資和十幾年前比沒什麼差別？

發文的網友以「你同意台灣產出比日韓高，但薪資超低嗎？」為題在Dcard發文，他指出，國際貨幣基金IMF統計2024年亞洲各國第一季人均GDP，台灣為34430美元，南韓為34160美元，日本則是33140美元。

此外，台股近年來不斷大漲，連房價也狂飆，台灣人的GDP比日韓都來的高，但薪資居然和十幾年前比沒什麼差別，令他感到疑惑，「照理來說產出高的話，薪資應該也要比較高，但跟日韓比台灣的薪資卻是相對低」。

而原po也附上歷年基本時薪與歷年基本月薪的調升幅度，看起來曲線是一路往上升，自2024年1月1日起，基本工資調漲至月薪27,470元、時薪183元。但他仍想問，「造成台灣這樣低薪的原因是什麼？作為一位剛出社會的新鮮人，該要有哪些基本理財觀念？才能對抗物價通膨的時代！」

貼文一出，有網友留言直指「就分配不均啊?半導體業很賺，其他慘業就很慘」、「低薪的原因其實很簡單，資金都流入房地產了，其它產業會發達嗎？你自己想想台灣人平均薪資有差不多50%在付房貸，沒房貸的人也有10～30%在付房租」。

也有人認為「政府不想解決低薪問題少子化問題，只會瘋狂引進外籍勞工，導致年輕人被壓縮」、「因為央行的長期政策台灣薪資就永遠是低的」。然而也有人不同意原po的看法，「沒吧，照你這表韓國人最痛苦吧，人均跟台灣差不多，生活成本比台灣高一大截」、「日韓的工作環境比台灣糟糕」、「一句話，你能幫你公司賺到你理想的薪水嗎？」

低薪 基本工資 房價 通膨

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