「待用咖啡」讓愛傳出去 有感染力的善舉會帶來漣漪效應

約翰．史維尼（John Sweeney）在愛爾蘭長大。他感覺自己像是隱形人，小時候經常遭到其他孩童的霸凌，連老師都欺負他。「我覺得我是這個世界上最孤單的小孩，我一無所有，舉目無親，」他如此告訴我的研究助理凱特。

多年之後，他已長大成人，而某次關鍵性的經驗為他揭示了對他人投以關注的價值所在。他在科克（Cork）的街上看到一名無家可歸的年輕女子，他買了一頓熱騰騰的飯給她，並停下來和她聊了一下子。她在貧窮和慢性病的折磨下勉力照顧她的三個孩子，她覺得自己像是隱形人，被世界視若無睹。

「希望妳能知道，雖然我不認識妳，但我關心妳，」約翰告訴她。「妳絕對重要，而且我看得見妳。」他們兩人都為這次相遇流下眼淚。「你停下來關心我，這對我來說就是全世界。」女人告訴他。

（本文出自《慷慨的感染力》） 約翰將這個故事告訴他的孩子，他們又告訴其他人。而他們的朋友，一個名叫艾薩克（Issac）的小男孩不久之後正好在附近為聖誕節採購，偶然遇見了同一個女人。艾薩克決定給她五十歐元─他全部的聖誕零用錢─讓她為三個小孩買聖誕禮物。那些孩子與他們的母親原本早已完全放棄慶祝聖誕節了。這個故事傳了開來，最後登上全國新聞。

約翰從中了解到，給予陌生人一些關注，即使只是片刻，也是一種散播善意的有力方式，於是他研究出一種能讓大家輕鬆效法的途徑。他以前曾聽說過義大利的「caffʹe sospeso」傳統，也就是待用咖啡 （suspended coffee）。

這是一個簡單易懂的點子，咖啡館的顧客除了自己的咖啡之外，再額外買一杯待用咖啡─一個事前付清的禮物，任何人都可以取用，例如窮人或無家者。不過取用者也常常會是單純經歷了辛苦一天的人。

只需要一個來自陌生人的善意舉動就足以讓他們感覺有人在乎，讓生活變得可以忍受─甚至變得美好。對於贈予者來說，所需要的也只是記住還有其他人會喜歡你正準備享用的美好事物，而且這是你可以輕易送出的一份禮物。

約翰決定將待用咖啡的概念散播到世界各地，視之為自己的使命。這個點子正逢其時。不到兩年，就有遍布三十四個國家的兩千家咖啡館極力提倡待用咖啡的概念，而該項運動目前在臉書上已擁有五十萬名粉絲。

他每天都會收到來自咖啡館老板與待用咖啡支持者滿懷感激的訊息。一名男子從費城傳了訊息給他：「約翰，你不認識我，但你所傳遞的訊息對我的人生帶來意義重大的影響。」這個男人聽了約翰的演講，深受啟發，他與一位無家可歸的吸毒者結為朋友，連續兩個月都每天買一杯咖啡給對方。

在這段期間，他對這位新朋友的關心日益深厚，於是決定自掏腰包，為朋友付了兩個月的住宿費用與康復療程─條件是「你要振作起來，改變你的人生。」這位前任癮君子確實做到了，後來註冊進入費城大學就讀，這是某一次善舉帶來的漣漪效應，始於許多年前一個遙遠的地方。

美國科羅拉多州丹佛市的慷慨咖啡館（Generous Coffee Shop）更是將這個概念又向前推進一步。當顧客走進咖啡館，眼前迎來的是一面大型布告欄，上面釘滿了數百張手寫的購買點數便條紙：

▪ 送給：一個新任的單親媽媽，妳可以的。來自：一個單親媽媽（十美元）

▪ 送給：正在辛苦準備通過律師考試的人。來自：也在準備相同考試的人（五美元）

▪ 送給：心碎的陌生人。來自：索倫和艾莉（六美元）

▪ 送給：創業第一年正在苦苦掙扎的人。來自：已經度過這個難關的某人（會愈來愈好的！）（六美元）

來自陌生人的贈予讓免費咖啡和蛋糕的滋味更加甜美：這位陌生人不僅慷慨，同時也理解你正經歷的辛苦、關心你，希望你能度過難關。

你不需要設立一個全球性組織才能執行這種類型的慷慨。你所需要的只是將你的關注轉移到某人與他的故事之上。不論你是停下腳步與某個需要關懷的人交談，或是花上三十分鐘研究你認為可能很重要的議題，你已踏上你的慷慨之旅了。

你已經變得願意給出這份名為關注的禮物，而如果你能敞開心懷，繼續這趟旅程，它也許會為你帶來意想不到的結果。

（本文出自《慷慨的感染力》作者：克里斯．安德森 譯者：王曉伯）