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話家常時聽到秘書都把工作推給公關？ 老鳥：職場裡不能片面盡信一人的話
愛咪和我一樣是從公關轉到行銷的。她告訴我，有一次她差點因為別人的一句話而對某人產生了錯誤的評價。
愛咪說，因為自己是公關出身的，難免會對公司目前的公關窗口多一分好奇心。
某日，愛咪與公司的會計悠悠聊到公司的公關小蝶。
悠悠一再說公關小蝶非常忙碌與辛苦，因為總經理秘書都會把工作推給她。
心裡滴咕著沒想到看似慈眉善目的總經理秘書，居然是愛個推託工作的人，真的是太不OK了。
再說，總經理秘書的工作推給公關？這兩個職務範疇好像差得有點多。秘書能推諉工作推到公關身上，未免也推得太遠了。
本來話題就此打住，愛咪冷不防多問了一句：「秘書都推甚麼工作給公關小蝶？」
會計頭頭是道地說：「總經理很多的媒體專訪，秘書都不跟著去，都是小蝶都安排跟陪著去的。」語氣裡似乎還有幾分為小蝶打抱不平。
等等！愛咪慶幸自己有多問了一句，才聽出其中得不對勁。
陪公司高層媒體專訪本來就是公關職責所在，不論是確認媒體採訪的問題有沒有超出雙方事前溝通，或是觀察高層發言適當與否，抑或是前往維護媒體關係，均是公關的工作範疇。
這些本來就不是秘書的工作。公關陪訪再正當不過。
只是會計這個領域與公關和行銷相距甚遠，悠悠對相關分工並不清楚。在他看來，總經理所有行程應該都是由秘書陪同才對，因此才會出現她認為秘書把工作都推給小蝶的誤解。
別人口中所詮釋的人、事、物，極有可能沒有反映事實。
有可能是故意造謠生事。
也有可能是因為偏見，或者是因為認知不夠全面的狹隘觀點。
當你盡信一個人的話，也容易在無意中連帶著接收他的偏見和狹隘。
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