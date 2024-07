工作狂完成績效卻一無所得？外商高層「努力到忘記休息」：要學會放過自己

我的同事都覺得我是工作狂,甚至有主管曾經形容我就像隻鬥牛犬,給根骨頭我就會咬著不放,不達到KPI不善罷甘休。

我其實一直不以為意,就覺得自己只是把工作做好,然後做好就會得到相對應的回報,我只是比別人努力一點點。

直到有一次某個同事說了個故事,我才知道自己為什麼那麼執著,執著到主管都覺得我是條認真的狗。

同事是頂尖常春藤大學畢業的,然後像是人生勝利組般的一畢業就去MBB(三大管理顧問業的其中一間)上班。

當他覺得自己迎來人生高光時刻的第一年,現實的鐵拳給他上了一課。

他發現自己完全無法適應管理顧問業的高壓,他遇到的第一任主管是透過打壓下屬的方式來帶人。

一直以來主管都會冷嘲熱諷,說他讀那麼好的學校但是工作上表現卻不好,那麼會讀書有什麼用。

他硬是撐了兩年為的只是在履歷上呈現出有穩定性的感覺,殊不知這樣的代價是摧毀他在工作上的信心。

身心俱疲的情況下他請了一年的假,在gap year中他花了好長一段時間探索自己才慢慢走出來。

後來他輾轉來到我們公司,愛上公司鼓勵犯錯開明的文化和捲起袖子動手做事情的感覺,他重新找到了熱誠,最後爬到了director的位置。

在光鮮亮麗的背後,他其實很沒自信,常常夜深人靜的時候都會聽到自己內心深處的聲音,給自己信心喊話說撐下去。

他覺得他之所以能夠走這麼快然後走這麼遠的一個原因是因為「他想要證明大家是錯的」(I want to prove them wrong)。

我自己是一個不太受情緒波動的人,可能到輕微亞斯伯格症狀的程度,但是在聽到這句話的時候卻觸動了我內心的漣漪。

我才發現自己一直以來就像他一樣,夜深人靜時都會不斷懷疑自己是不是不夠好,深怕一點點鬆懈就會回去過那種苦日子。

也驚覺自己拼了命的往前衝,已經走這麼遠了但還是不放過鞭策自己,那股內心深處焦慮的來源其來有自。

回首才發現自己一直以來以過去的失敗鞭策自己,直到滿身是傷卻還是不斷前進。

我努力的想要證明過去的自己不是無能,努力到忘記了停下腳步休息。

直到我在鬆綁你的焦慮習慣一書讀到「寬恕,是不再期望過去可能變得更好」時我才知道,我應該要放下。

如果永遠停留在想著那個當初的 What If,我永遠都會被這種焦慮的情緒綁架。

好在有自我察覺,即時在前往山壁的高速列車上踩了緊急煞車,不然可能會掉進憂鬱的漩渦。

慢慢的我才放下速度,不再去追求更高的薪水;慢慢的我才停止內耗,不再一直跟別人比較;慢慢的我才放過以前的自己,只專注在成為未來更好的我。

我想要寫下這篇文章給未來的自己,可以在回頭看時,告訴當初的自己其實你做的很好。

要適時的對自己好一點,不用老是追趕別人,因為一山還有一山高。跟自己比時偶爾輸一下也沒有關係,只要在對的道路上,就不用擔心。

不要被焦慮的情緒左右了,職涯還很長,短期的setback不代表沒有機會,職涯是一場馬拉松,有時候慢慢來比較快。