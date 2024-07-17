薪水開35K實領卻不到？新鮮人好疑惑 社會老鳥：了解薪資結構很重要

畢業生初入職場可能會遇到許多問題，近日有網友發文，稱自己最近才發現自己的薪水還要扣除勞健保的部分，並不能領到當初老闆說的數字，讓他很失望。

原PO在Dcard以「原來35K工作，實領不是35K？」為題發文，稱自己是職場小白，入職時聽老闆說薪水有35K，實際發薪時卻發現要扣除勞健保，到手只有33K，讓他很失望。原PO表示自己一直認為實際拿到的才算薪水，誤以為能到手35K，並感嘆原來社會上的人報薪水都不是講真正實領的。

文章引來大量網友留言，不少人理解這種想法，「可能很多社會新鮮人跟你有一樣的想法，只是沒說出來而已」、「沒事，不是只有台灣這樣。我在日本第一年出社會領22萬日幣，扣完稅只剩17萬，那個心態落差能懂」、「我本來也以為，不過扣這些項目算合理啦」。

也有人向原PO解釋為何要扣勞健保，「勞保、健保也是用在自己身上的保險，是『個人所得』的一部分，只是在你還沒領到之前，先繳出去」、「薪水含勞健保，老闆只是幫你繳掉了，沒讓你自己跑一趟去繳錢。沒工作的話也是要繳國民年金及健保費的」、「你真的是領35K喔！你只需支付勞保個人負擔20%及健保個人負擔30%，剩下的都是公司與政府負擔的喔。至於公司從你薪水扣除的勞扣及健扣，是因為公司是扣繳義務人，公司代為扣除後併同公司負擔部份，一併繳交勞保局及健保局」。

還有人提醒，要了解自己的薪資結構，「常常都是加全勤什麼的才到一開始報的薪資，原本的底薪不好說。之前有看過說領4.5萬，結果是含加班費」、「至少不是35K包全勤3K，再包加班費」、「超多工作都是寫起薪35K以上，面試時一問薪資結構就開始支支吾吾。最後逼問三次才得知，全勤、業績獎金加上去才有這個價，實際底薪才27500，真的是人心險惡」。