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股市高點人人賺飛...只有自己沒跟上？小資女點關鍵：感受幸福標準提高

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
時常與別人的生活做比較，容易讓自己處於壓力下。示意圖／Ingimage
時常與別人的生活做比較，容易讓自己處於壓力下。示意圖／Ingimage

前幾天朋友跟我說，她參加大學同學會（X）炫富大會（O），大家的聊天內容都聚焦在：股市賺了多少、去了哪個國家玩、投資開了什麼店...等等，雖然自己生活過得不差，但參加這樣的聚會，回家讓她感覺自己是不是混得不好？

現在股市來到歷史高點，身邊的人賺得盆滿缽滿，比較心理的驅使下，人們對於所謂的「幸福感」也默默地提高不少，簡單說就是感受幸福的標準提高了！

可能就因此不自覺的檢討，自己比不上別人，認為別人過得比較好。

耗費唇舌跟朋友聊了很久，但她還是一直「可是...可是...」的鑽牛角尖。

其實我要表示的還是四個字「知足常樂」，想過得幸福，要往回看擁有而不是沒有的，在我看來，她的生活過得比多數人好很多了。

事實上，她所比較的那些大學同學，根據她所說大多是家財萬貫，所以我覺得她只是沒有將自己的期望做好平衡，而是永無止境的向上比較，這樣沒有意義。

畢竟心中的慾望必須合理且實際，掌握自己能夠追求的事物才能感到幸福。

所以，不要再去比較誰的股票比較會漲，或是誰的生活過得比較好，無論股市還是生活都是長遠的，能夠細水長流、知足常樂過好每一天才是真的贏家。

最後再引用一句孟德斯鳩說的話：「假如一個人只是希望幸福，這很容易達到，然而我們總是希望比別人幸福，這就是困難所在，因為我們總把別人想得過於幸福。」

◎本文內容已獲艾蜜莉-自由之路授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

壓力 炫富

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