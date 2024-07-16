1個月生活費7千被家人唸亂花錢 北部女大生嘆「已經很省」：每日餐費100

生活在北部房租高、物價貴，存錢實屬不易，一名女大生近日上網抱怨，自己一個月生活費僅7000元，很多地方能省則省了，連餐費也省到一天只花100元，但她還是被家人質疑是不是在亂花錢。

該名女大生在網路論壇Dcard上發文，好奇大家的一個月的生活費是多少，她說自己東省西省，一天餐費僅100元，沒有社交活動，沒有買衣服買化妝品那些的，每個月還是會超支500元左右，而超支的金額是靠過年收到的紅包來支付。

文章一出，有網友表示「20000就基本餐費」、「7000是真的少」、「我10年前南部讀大學生活費就要8000-10000了」、「高雄10000」、「台南一學期生活費22000」、「住家裡15000」、「台中、嘉義讀書時8000，一到台北實習開銷變超大13000左右不含車錢」、「我在南投讀書，在外面租屋，一個月是6000含回家車費+吃飯」。

另有人建議原po記帳，留發票單據下來，然後隨手拍照學校與校外餐廳的菜單價格，親自算給家人看，並且說明吃三餐、食物品質的重要性，這樣家人或許比較能夠諒解。

還有人認為吃飯錢真的不用太省，要省省在其他地方看看，甚至有家長留言回應「我兩個兒子高中我是各給12000，上大學可能調整到15000，說真的學生時期如果沒錢吃飯真的不健康」。