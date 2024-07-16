文組薪水比不上科技業...跳槽只能當低階工程師？過來人指1明路：努力錯方向

根據美國財經雜誌於 2023 年公佈的經濟數據，台灣的實質購買力 (PPP) 名列前茅，全球排名14，GDP排名全球前22。乍看之下台灣好像很有錢，但是為什麼大家還是感覺不到？

因為台灣賺錢的產業很集中，如果是受雇員，通常賺錢的只有科技、金融、醫生，剩下的產業賺的錢都進老闆口袋，沒有讓長尾的產業雨露均霑。

選擇產業和職缺的策略

在台灣科技業薪水高是眾所皆知，但是對文組來說，似乎是看得到吃不到。對很多文組來說，真要想進科技業，高中時就會認真學物理化學了。多數人文組人出了社會後，才發現薪水落後很多，出現了想要認真轉職的念頭。

抱著雄心壯志想轉職，一上網搜尋後會發現文組想進科技業多數是轉工程師的文章（前端居多），實際上去上了課之後才發現自己真的不適合寫程式。

抑或是上了課，轉了行，但是還是一樣薪水不上不下的沒有辦法繼續成長。然後又看著那些成功轉職的人，說自己薪水多少，懷疑自己是不是哪裡做錯了？

如果你是文組，又剛好覺得心有戚戚焉，那我得老實說，你可能真的做錯了。錯不是在不努力，而是策略上錯了。

從文組的角度看產業

首先，我們需要正確認識科技業的組織組成。

事實上，科技業的組織裡頭絕大多數的人都是文組，涵蓋的領域包括行銷、人資、營運、財務會計等等。

以Google的組織架構為例子，除了主要的營運事業體Search，Cloud，Youtube以外，還有很其他主要部門是財務、人資、行銷、營運等等。

以全球接近17多萬名員工來說，估計他們的工程師人員大概3萬人，那麼就表示剩下還有14萬的職缺可能是文組可以找到機會去發展的。

又以Netflix的組織架構為例，他們的組織架構可能就包含更多面向去解決內容相關的問題。

所以不是依照營運事業體來分，而是依照如何加強他們的主力產品（內容）來去做佈局，包含了內容部門、行銷、策略規劃、法務等等。

不難發現，為了維持營運，這些都是組織不可或缺的職位。你或許會問，這些職位在其他產業不也存在嗎？

確實，但科技業與其他產業的差異就在於賺錢與否，賺錢的產業在招募人才上自然更多預算。

從台灣的就業市場需求來看，一位在科技業工作的會計薪水可能比在傳產業的會計多出許多。如果剛好是在外商的話，從事行銷的工作可能是其他產業的兩三倍。

所以同樣的文組職缺，其實有可能在科技業獲取到更高的薪酬。

如何找到切入點

如果不知道該如何開始，可以先反向思考，由上而下打造策略。

先從產業開始線索範圍，可以選擇硬體業或是軟體業（電商雖然有時被歸類成零售，但是主要的平台是軟體，也需要工程師維護）。

假如是軟體業，可以再向下一層去思考什麼樣的產業類別，像是電商還是通訊軟體。如果電商，就可以考慮酷澎，然後搜尋酷澎的競爭對手有哪些，可以更聚焦市場上有哪幾家可以給出職缺。

再來，利用順向思考，由下往上打造戰術。好比說自己可能待過零售業，所以知道如何採購，進貨，然後管理倉儲。

那麼就可以想辦法證明自己可以轉到電商的營運，如果把原本那一套商品管理的知識轉換成線上的消費模式，可以帶著轉換技能嘗試看看logistic的職位。

另外一個我協助過的案例是英文專業，然後從事教育產業，想要轉換跑道跳進去科技業。所以就提供了「英文 + 教育產業 + 線上教學平台」的方向。就可以找到Amazing talker或是Udemy這種公司。

主要是帶著可轉換的技能，打造自己的故事，去說服說自己可以帶來的價值是什麼，而不是硬碰硬的去和本科的人競爭，這樣文組人也可以在科技業佔有一席之地。

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