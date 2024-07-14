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理財吹起復古風！「信封存錢法」重新翻紅 年輕一代超有感

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

Z世代會被「信封理財法」吸引，是因為不像使用信用卡或金融卡只是一串數字，而是視覺上就看到實際的消費與支出。這種以現金為基礎的理財法也許簡單，卻也不失為建立正確理財觀的好工具。

美國在TikTok重新掀起一股復古存錢熱潮，標籤「#cashstuffing」病毒式竄升，字面解釋是「塞滿錢」，但其實就是台灣一九七〇、八〇年代最常見的「信封理財法」。

外媒報導，疫情過後，美國通膨導致物價居高不下，許多Z世代為了省錢，開始關注理財影音，像是2023年底在TikTok蔚為風潮的「大聲預算」（Loud Budgeting）一樣，Cash Stuffing也應運而生。

數據統計顯示，#cashstuffing、#cashenvelopesystem或#cashenvelopes這類型標籤的TikTok短影，總觀看次數已突破30億，可見此一標籤在短影音社群的火熱程度。

信封理財為什麼吸引Z世代？

存錢的方法百百種，在金融科技發達的今天，手機記帳APP、銀行定存帳戶或儲蓄險等，都可以做到定期定額儲蓄。

既然數位支付、網銀或手機記帳軟體已經如此發達，為什麼「信封理財法」仍引起年輕一代的共鳴？

「信封理財法」最早可以追溯到20年前，先在西方世界，由歐美個人理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）開始推廣。早期台灣社會，家中也常見領現金的薪資袋，信封成了分配薪水的最佳工具。

專家認為，年輕人之所以受到「信封理財法」吸引，是因為方法簡單、直觀，不像信用卡或金融卡，容易讓人喪失對實際支出的感知。

而且比起嬰兒潮世代，Z世代和千禧世代的金融工具五花八門，同時也面對更多TikTok、Instagram等社群平台的消費誘惑，還有病毒式短影音的帶貨潮流。

許多年輕人可能更早開始消費、使用信用卡，甚至背上債務，同時還得面對物價高漲的現實。

也因為如此，部分年輕人在奢靡的消費風氣下「覺醒」，意識到自己需要好好管控財務與花費。於是簡單、好用的信封存錢法再度風行，一開始就清楚明白的分配所有花費，有效控制了支出。

在年輕人的推波助瀾下，信封存錢法也重回人氣寶座。

看影片把錢分類，莫名療癒

TikTok上的類似標籤的影片分享，吸引了數百萬人觀看，畫面中通常會看到一本精緻美觀的透明夾鏈本、或信封活頁夾。

短影音中的一雙手，會小心翼翼算好每個月要花的錢，再一一放進個別的信封，有些網紅還會開ASMR聲音影片，讓觀眾看了更有療癒感。

打開本子，每個信封都會個別標上項目：包括租金、水電費、油錢、日用雜貨、孝親費等，方便大家「專款專用」，而一旦某個信封中的錢用完，就不能再花錢在同一類別上，直到下個月為止。這種方法既簡單又直觀，可以讓大家看到自己的實際花費，進一步嚴格控制支出。

信封理財法的優點顯而易見，首先用現金讓人更節制花費，避免了信用卡過度消費的風險。其次，也更容易追蹤紀錄自己剩餘的現金。

然而，只靠現金理財也面臨顯而易見的挑戰，例如人身安全的問題，缺乏銀行帳戶的保障，實體存錢也不能賺到利息。

在影片中的實體現金，被分裝進不同信封，這種視覺效果就好像在跟觀眾一起奮鬥存錢，互相勉勵並分享自己的財務狀況，更提高了存錢的動力。至少開源節流，是跨世代不變的理財真理。

@kenkashbudgetz

Stuffing my long term / high priority sinking funds 💲✨ #ShowUrGrillSkillz #FilmTeyvatIslands #cashenvelopes #cashstuffingenvelopes #money #cashbudgeting #cashbudget #asmr #asmrsounds #sinkingfunds

♬ original sound - kenkashbudgetz

資料來源：CNBC、MSN

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《原文理財吹起復古風，信封存錢法為什麼重新翻紅？

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

TikTok 年輕人 理財

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