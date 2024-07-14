台積電股價從80漲到1000元 前員工看護國神山不斷變強的3個DNA

摘要 1.台積電透過設定挑戰目標，以及與客戶的緊密合作，持續追求成長。 2.個人可以學習台積電精神，系統性的累積專業能力，並設定更高目標，持續挑戰並滿足自己的核心需求。

最近台積電的股價站上1000元，這代表你要買1張台積電股票，需要新台幣100萬元。這是歷史性的一刻，象徵著台積電照亮了台灣，讓全世界人看到台灣的優勢。

台積電從1987年創立至今已有37年，股價從一張1萬元，到現在一張100萬元，市值名列全球前10名，真的非常不容易。

我記得我是在2001年6月進入台積電工作，2011年9月離職，在這段時間，台積電的股價約在30～80元左右。我從離職至今已經13年了，台積電的股價從80元漲到1000元，難怪前同事會笑我，是我離開公司，股價才開始大爆發。而且，目前外資圈還預測公司股價有機會上看1200元。

我相信，很多人一定非常懊悔，早知道就買一點零股，如果放到現在就能賺大錢了。市場上也出現另一種聲音，現在股價還可以買嗎？會不會太高了？

從理財的角度來看，如果你還想買台積電的股票，又擔心太高，該怎麼辦？

你可以透過定期定額的方式，買進與台積電有關的ETF，慢慢的累積財富，而且ETF的風險也比較低。

台積電的3個成長DNA：投資自己，自我學習

從台積電的股價，回頭看這家公司的成長軌跡，我覺得有3件事情值得學習，這些對我的人生也產生重要也受用的啟發，讓我能持續投資自己，提升自己的價值跟能力。

1.找到核心價值，並做到淋漓盡致

台積電把自己的核心價值與經營理念做到極致，推動任何一件事情，都是十年磨一劍。例如，他們深信在這個行業，技術創新是很大的競爭優勢，所以公司每年毫不手軟的投入鉅額研發費用；當公司導入任何管理系統、資訊改善系統時，一定是非常紮實的將其制度化，並不斷的持續改善工作流程。

企業如此，人生何嘗不也是如此。雖然個人學習不見得是十年磨一劍，但可以學習台積電的精神，系統性的累積專業能力。

思考你的核心價值是什麼？公司為什麼要留你？你的競爭優勢是什麼？自己有沒有不斷的精進專業能力呢？

2.不滿足於現狀，不停設定目標挑戰自己

台積電每年都會設定一個挑戰目標，完成後又會再設定更高的挑戰目標。其實目的是要讓同仁不要安於現狀，勇於去挑戰更高的目標

這跟台積電的股價一樣，你覺得台積電股價漲到1000元是終點了，但我告訴你，也許他只是起點，因為他們不斷的挑戰自己。

人生也是一樣，你有沒有設定更高的目標，然後去挑戰它呢？人生應該要勇於作夢，當夢想達成後，又可以再做另外一個夢，這樣就能持續的挑戰自己。

3.持續滿足客戶，客戶好、公司就會好，客戶是親密的合作夥伴

當年我在台積電的時候，輝達（Nvidia）就已經是客戶，雖然規模不是很大，但台積電對待每家客戶都是用高品質的服務來滿足他們。

今年6月初，輝達執行長黃仁勳來台灣，總會談起輝達和台積電是很緊密的合作夥伴，他與張忠謀先生也是很要好的好朋友。這兩人的友情，造就了兩家公司30年來緊密合作關係，讓台積電和輝達一起成長。發展至今，台積電是全球晶圓代工業的龍頭，輝達也成為全球市值前幾名的公司。

回過頭來想想，你的客戶是誰？你有不斷的跟他對話嗎？其實每個人的客戶就是自己，我們要常常停下來，聽聽自己的人生想要什麼，並持續的滿足它。這件事情是人生的核心，只要你人生走偏了，它就會把你拉回來。

當台積電股價站上1000元的時候，我很感動，有種身為台灣人的驕傲。但從投資的角度，我有很多後悔，十幾年前公司配給員工的股票，如果我沒有賣，放到今天就不得了。

但過去的已經過去，我們還是可以投資自己，持續學習，這是很重要的資產。希望能對各位有所幫助，讓大家不僅可以跟財富有約，也與成功有約。

《原文台積電股價從80漲到1000元，前員工看護國神山不斷變強的3個DNA》

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