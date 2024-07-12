被醫師糾正才驚覺「自以為的樣子非別人眼中的你」！ 菲女狼：學會尊重他人看法和意見
你自己以為的樣子不是別人眼中你的樣子
菲一直以來都有定期去打電音波作為保養的習慣。
因為覺得自己右半邊臉的法令紋和木偶紋較為嚴重，每次都會叮囑醫師加強右半臉。
每每醫師聽到我這樣說，都會露出轉瞬即逝的遲疑。
終於有一次，他讓我把手機給他，他從他的角度幫我拍了一張類似大頭照的照片，要我自己看。
當我看到照片時，我大吃一驚。這張照片中的菲跟原本我照鏡子以及自拍時的鏡像畫面有些不同，我右臉法令紋和木偶紋並沒有比較嚴重，若認真仔細看可能左臉的紋路還比右臉明顯。
這次的經驗，讓我有很大的感悟，原來你自己以為的樣子，不見得是別人眼中的你的樣子。
原來，我們看待自己的方式，和別人看我們的方式，因為切入角度不一樣，所以看到的畫面以及感受也會不同，有時候甚至會差別很大。
就像我常以為右臉的紋路最深，結果從別人的角度卻顯示左臉更明顯。
這讓我明白，有時候不要只憑自己的感覺判斷一切，學會尊重別人的看法和專業意見，也許會有更全面的觀點，視角的轉換可能讓我們擁有新世界。
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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