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房直接跟屋主買比較便宜？ 專家：省下仲介費轉成自身獲利
直接跟屋主買，會比較便宜？
常看到買方在網路上徵買房，但他又註明不想透過仲介。理由是屋主委託仲介，房價裡面多了仲介費支出，他會買得比較貴。
但真實情況卻是：就算屋主沒有透過仲介賣房，屋主也不會賣得比較便宜好嗎？更多得是，屋主把仲介費省起來，轉換成他要的獲利。若是不信，自行去看一下591屋主自售都開出什麼價格吧！
以一般屋主的邏輯，社區上一筆鄰居成交1000萬，屋主才不管上一筆成交1000萬裡面到底付了多少仲介費、多少稅金、淨拿多少，他只會認為「我房子的合理起始價，至少就是1000萬起跳」。
如果你還不懂，沒關係，當你哪天成為屋主你就懂了。
至於造成高房價的原因，這是一個長久以來的結構性問題（中間涉及：政府、建商、營造、設計、銀行、代銷、仲介、買方、賣方等）。若這其中一定要找個對象來宣洩怪罪，看起來拿仲介產業出來背鍋，是最大公約數。
◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記_品揚的竹北房產交流網 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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