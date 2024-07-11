降息前錢進債市 兩關鍵字當指引

聯準會主席鮑爾在國會聽證會上釋出，美國經濟不再過熱、通膨亦有降溫，將在適當時機放緩貨幣政策等訊息，強化市場對降息的預期，根據最新芝商所FedWatch數據顯示（7/10），市場預期九月降息一碼機率仍有七成。富蘭克林投顧分析，儘管上半年債市因調整降息預期而表現相對遲滯，但殖利率因此墊高後的未來多頭機會也更值得期待，建議債券投資人從「A.I」、「G.P.S」兩大關鍵字，掌握輕鬆置「債」的箇中好法。

A.I：主動（Active）彈性策略 爭取更高債息（Income）空間

降息時點難料，與其揣測不如看看歷史經驗怎麼說。過往數據顯示債市行情於停止升息後即開啟，而且不管是停止升息後，或是開始降息，主要債券皆呈現上漲，然而當前為因應市場風向變化、不同債券資產之間彼消我漲輪轉快速，主動（『A』ctive）管理策略，有助於釐清變因，以利整體債券配置時時維持在最佳狀態。

新冠疫情期間聯準會大舉升息後，各類債券殖利率被推高至10多年罕見水準，主動管理且放大佈局廣度，優遊於多元券種、擇優靈活佈局，可望堆疊出更好的債息收益（『I』ncome）表現。

G.P.S：專家導航 打造具成長（Growth）、中天期債（Period）、管控波動風險（Stable）組合

聯準會預估美國2024年經濟成長率由2023年的2.6%降至2.1%、核心PCE由3.2%降至2.6%（2023/3），此情境正是營造債市多頭的有利條件，惟各債市於不同經濟成長背景下表現仍有落差，複合債相對能網羅多元券種，以高評級複合債為例，不只在景氣與通膨雙降年度平均優於其他情境，當前利率處於高點，其殖利率也高於史坦普500指數的盈餘殖利率，進而創造債息與資本利得雙頭甜的投資成長機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，美國通膨不易快速達標，但考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，將牽動聯準會於下半年展開降息，現階段宜採取不短不長之中天期債的利率曝險策略，可保留後續市場若有過度反應時的調整空間，同時隨著債券債息收益墊高，更適合做為防禦風險性資產震盪的核心，也將對整體資產配置發揮穩定的力量。

在聯準會過去11次降息中，有七次遇到經濟衰退，顯示降息並不全然是股市的利多，特別是現階段主要股市多攀至高檔，具有債息和資本利得雙收潛力的高品質債還可扮演平衡股票風險的角色。就富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）的配置策略而言，一方面考量美國經濟強韌且財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會，降低承擔太長天期利率的風險；另方面，也藉由經理團隊嚴選，在高品質債部分配置有七成*，兼顧風險管控和創造更高收益空間。

富蘭克林投顧表示，股債兼備的資產配置策略始終是投資致勝的關鍵之一，現階段股市居高震盪，透過基金經理團隊主動管理，順應經濟局勢在各類債券發掘利基與亮點，可望提供較高的固定收益與較低波動優勢

*資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024年5月底。

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