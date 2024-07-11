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媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

30歲有多少存款才合理？朋友全喊「這金額」他一看戶頭6位數超羞愧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友年近30戶頭存款僅有6位數，讓他好奇這樣是否會很丟臉。（本報系資料庫）
一名網友年近30戶頭存款僅有6位數，讓他好奇這樣是否會很丟臉。（本報系資料庫）

不少人出社會後都會設定一個目標在幾歲前要存到多少錢，並朝著這個方向努力，但近日有名網友檢查自己的存款，發現只剩「羞愧的6位數」，令他在朋友聚會中非常無地自容，也不曉得怎麼繼續跟那群朋友們聊下去。

該名網友在網路論壇Dcard上以「年近30存款不到10萬很丟臉嗎？」為題發文表示，最近參加一個聚會，其中有位朋友問「到了我們這個年紀，大學畢業後持續都有在工作，存款的金額大概要在什麼水平上比較合理？」

原po說多數人的回答都是至少100萬，少數人回答150萬甚至300萬不等，「然後我默默的打開我的薪轉帳戶查看餘額$127890，羞愧的都不敢回答問題，裝沒事繼續喝茶」。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「沒負債就很好了」、「有很多人依然負債，你有儲蓄已經不錯」、「我也30歲，之前開店收了，現在仍負債中」、「不能說丟臉，但也不知怎麼形容」、「30歲存款至少要有100-200萬」。

其他人也分享自身經歷指出，「我30歲從2000元才開始存錢，之前都是月光，現在存4年半，資產已經破100萬，我覺得只要開始認真理財，持續存錢都來得急」、「不要跟別人比，我30歲時才20幾萬，今年遇到股市大多頭，現在31歲，資產目前1200萬」。

另有人則感慨表示，「每個人家庭背景不同吧，我朋友一畢業爸媽就給他好幾百萬，我同學一畢業家裡就一堆負債，連幾百塊都覺得是大錢，起跑點就不同，怎麼比存款？只要在自己的規畫裡穩穩執行，稍微做點理財，就是最厲害的人了」。

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