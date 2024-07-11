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沒房租也少出國！他薪水5萬「仍成月光族」 網見12項開銷全搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
薪資示意圖。圖／Ingimage
薪資示意圖。圖／Ingimage

行政院主計總處昨（10）日公布薪資統計，今年前五月每人每月實質經常性薪資達43,156元，為近三年來首度轉正。而一名月薪5萬的網友卻大喊吃不消，雖然不用付房租，但扣掉其他必要花費，他每月存不到1,500元，根本不敢想未來結婚、買房。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO昨日在Dcard發文指出，他身為「南漂青年」，住在親戚家，不用付房租，只需要支付水電費，但每個月薪水實領52,453元的他，仍舊是月光族

原PO也列出每個月的固定開銷，各種保險和汽車的稅金，每個月平均要繳2,918元，其餘還有車貸15,000元、油錢2,500元、孝親費2,000元、水電費3,000元、電話費499元、Gogoro月租499元、YouTube會員260元、高鐵6,000元、羽球費800元、伙食費7,500元及娛樂零用金10,000元，加起來共50,976元。換算下來，每月只剩下1,477元可以存，「更別提什麼買房結婚的，完全不敢想，只有發年終的時候才有錢可以出國玩一次」。

對此，網友紛紛認為許多費用可以刪減，「高鐵錢和娛樂費砍半，直接多7,500」、「有車還搭高鐵幹嘛，直接拿掉，娛樂費太高，伙食費＋娛樂不超過12,000」、「車貸＋油錢，說存不到錢還敢開車？騎摩托車立刻17,500降到1,000內，高鐵＋娛樂零用金16,000…這有心絕對能縮到6,000完成，你看我直接幫你省了26,000」。

另外，還有網友指出，「你明知道收入就這麼多，還硬要買全新車，就算車子是必要的，你還有中古車可選，不是嗎」、「5萬本來就不算多，又沒有仔細的規劃就下手買新車，月光很正常」、「除非是生財車，或是家庭需要載小孩，不然買車個人覺得超級虧」。

Dcard 月光族 月薪 薪資

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