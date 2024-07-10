總是存不到錢！她驚覺超多「儀式感支出」嚇傻：掉入拿鐵效應陷阱

現代人注重即時享樂，不少人一拿到薪水就會大肆揮霍，每個月透支成為「月光族」。對此，一名網友就有感而發，儘管自己努力上班也經過數次調薪，卻發現口袋依舊很空，直到檢查消費習慣後，才發現很常會為了「小確幸」獎勵自己，讓她驚覺自己好像陷入了「拿鐵效應」的陷阱。

該名網友在Dcard上表示，經過好幾次的調薪，但仍發現存款還是很空，看了一些理財帳號，才發現自己掉入一種「拿鐵效應」，她解釋「就是一個人習慣每天早上喝一杯拿鐵，每天一杯150元，換算下來一年就是54750元」。

原po指出，這些看似小錢的地方實際上就是破財的主因，時常花在喝咖啡或獎勵自己的小確幸，「假如能適當獎勵自己，那這點小錢為什麼要省」，但仔細檢查消費習慣後，才發現生活中很多小小的花費，長期累積下來卻會成為錢包的大破洞。

原po舉例，像是很多人每天習慣來一杯的手搖飲，做美甲、治裝費、健身房費用、影音平台訂閱費等，都是潛在的金錢陷阱。儘管她也曾想過省下「小確幸」的支出，但她認為這些花費能有效提升生活品質，同時還能療癒自己，因此好奇詢問大家，「平常會節省這些錢嗎？還是會適時的獎勵自己呢？」。

文章曝光，網友們紛紛給出建議，「先儲蓄、後支出，每月訂好儲蓄目標，花費要記帳每月檢討，規劃娛樂美容費用分配比例，而不是無上限無節制」、「或許可以換個想法，我想要過上每天都可以喝150元拿鐵的生活，要怎樣一年增加五萬多的收入，這樣就增加了賺錢的動力」、「當妳斷捨離全都辦到，錢也存到的時候，也只剩妳一個人宅在家裡了」。

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