工作到最精進才有機會「財富自由」？ 小師傅：得知前輩的薪水後我就清醒了

我本業是在學校擔任營養午餐的廚師，所以有一個很好的福利，就是寒暑假都休息，公司還提供給我們半薪。

我現在有兩個月的暑假，目前已經放了九天，感覺整個人都變帥了，氣色也都不一樣了，心情也變得超級好。現在每天都睡到風吹睫毛自然醒。

每次寒暑假一到，就像在體驗離職後的生活，完全可以自由自在的安排自己的事情去做，這時候就會感覺這才是在過生活。

最近跟一個粉絲吃飯聊天，他也是一個廚師，在業界裡能力很強。跟我一樣35歲，目前是行政主廚。但是他壓力非常大，大到顏面神經失調，最後身體沒辦法，只能先停止工作休息兩個月。

跟他聊完之後，他覺得不能一直這樣下去。他打算把一些工作放掉，但是也沒辦法完全放掉，因為現實面還是需要收入，一旦把部分工作捨棄，收入自然就變少了。

所以他現在想要更積極的投資股票來增加被動收入，這樣他才不會一直被這份工作給綁住，才能獲得真正的自由去做他真正想要做的事情。

這位粉絲聊完後跟我說，曾經他一直覺得要把一件工作做到最精進後，才能達到財富自由。昨天聊完後，他改變了觀念，原來還有其他條路可以抵達，最後結局都是一樣的。

我自己曾經也對餐飲和料理充滿熱情，但看著老師傅的薪水只有6-7萬，我就清醒了，這不是我要的結果。這份薪水只能讓我生存，無法讓我達到財富自由。

所以我最後換個想法，先想辦法賺到錢吧，有了錢再去做我有興趣的事情，不就好了嗎？

「不是要工作致富」而是要想「如何致富」

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