工作到最精進才有機會「財富自由」？ 小師傅：得知前輩的薪水後我就清醒了
我本業是在學校擔任營養午餐的廚師，所以有一個很好的福利，就是寒暑假都休息，公司還提供給我們半薪。
我現在有兩個月的暑假，目前已經放了九天，感覺整個人都變帥了，氣色也都不一樣了，心情也變得超級好。現在每天都睡到風吹睫毛自然醒。
每次寒暑假一到，就像在體驗離職後的生活，完全可以自由自在的安排自己的事情去做，這時候就會感覺這才是在過生活。
最近跟一個粉絲吃飯聊天，他也是一個廚師，在業界裡能力很強。跟我一樣35歲，目前是行政主廚。但是他壓力非常大，大到顏面神經失調，最後身體沒辦法，只能先停止工作休息兩個月。
他在本業上真的非常認真努力，是老闆會很信任的那種人才，老闆可以很放心地把所有重責大任都交給他，但是他的壓力也相對非常大。
跟他聊完之後，他覺得不能一直這樣下去。他打算把一些工作放掉，但是也沒辦法完全放掉，因為現實面還是需要收入，一旦把部分工作捨棄，收入自然就變少了。
所以他現在想要更積極的投資股票來增加被動收入，這樣他才不會一直被這份工作給綁住，才能獲得真正的自由去做他真正想要做的事情。
這位粉絲聊完後跟我說，曾經他一直覺得要把一件工作做到最精進後，才能達到財富自由。昨天聊完後，他改變了觀念，原來還有其他條路可以抵達，最後結局都是一樣的。
我自己曾經也對餐飲和料理充滿熱情，但看著老師傅的薪水只有6-7萬，我就清醒了，這不是我要的結果。這份薪水只能讓我生存，無法讓我達到財富自由。
所以我最後換個想法，先想辦法賺到錢吧，有了錢再去做我有興趣的事情，不就好了嗎？
「不是要工作致富」而是要想「如何致富」
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
▪ 羨慕！新竹公司宿舍10坪單人套房月租只要3千 網曝另一福利：還能領津貼
▪ 後悔買房？年薪90萬哭「把存款花光」 他抱怨：寧可租25k房子
▪ 中部科技老闆忘繳多筆房屋稅 房子差點被禁止處分
▪ 晚三年買多215萬！一表看七都購屋要準備多少錢
▪ 房市燈號降溫了！專家：下半年面臨「二空」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言