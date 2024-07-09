他買特斯拉股票賺百萬！女友討名牌包分紅 網一看價格諷：真敢要

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價近期出現戲劇性峰迴路轉，因為第二季交車量超乎華爾街預期，股價漲幅一個月狂飆45%，也讓股民笑開懷。一名男網友就說他因為買了特斯拉股票，這波賺了100多萬，但女友卻要求他買一個25萬的香奈兒包包分紅，令他覺得這樣的報酬不合理。

該名男網友在Dcard發文表示，之前跟女友聊天時，她提到特斯拉股價很低，並看好未來無人計程車和自動駕駛的趨勢，他考慮過後，在特斯拉股價156元時將身上的錢全投了進去，過沒多久連飆好幾天，就獲利了結，這波賺了100萬出頭。

沒想到他跟女友分享賺錢的喜悅，女友認為是她推薦的股票，所以要求一個25萬的香奈兒包包當作犒賞，他想想雖然有道理，但畢竟這筆錢也是他自己最後決定要投資的，他認為分這麼多不合理，「我心裡原本想給個五萬報酬和請她吃大餐就好，沒想到她想要這麼大一條」。

不過他慶幸香奈兒不能網購只能現場買，目前他暫時跟女友說等之後再一起去逛，但自己仍然越想越覺得好像怪怪的，於是上網發文問廣大網友們「你們覺得25萬這樣的報酬合理嗎？還是該跟她討價還價一下？」

文章一出，有網友直言「那萬一下次她推薦你，剛好賠錢請問你會怎麼做？可能因為這回她要求的分紅金額不低，會讓你感覺不是那麼好，但是也要看你感覺，畢竟你賺75萬你不虧，但是建議金錢上，股票投資還是跟另一半別太接觸，以免造成金錢上問題」。

有人則建議這種女友乾脆分了，「賺錢吵著分，虧錢有幫忙嗎？拿你當實驗白老鼠」、「賺到錢不是存起來直接花了1/4去買奢侈品這價值觀也是不行」、「不應該由她嘴巴說出來」、「真敢要」、「這種人你期望結婚後她會負擔多少費用」、「花別人錢不手軟，看樣子又是一個什麼都當理所當然的，這個洞只會越來越大」。