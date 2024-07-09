上班總覺日子難過、狗屁倒灶的事很多？ 菲女狼：表示你還爬不夠高
半山腰是最擁擠的，想要看好的風景，你就得往山頂上去。
職場如登山，想要有好日子過，你就得向權力中心的高層靠近。
你若覺得狗屁倒灶的事情很多，日子很難過，那就表示你還爬不夠高。
翻外解釋
一則是站得愈高。看到的視野越廣闊，能做的決策也愈關鍵。
二則是...君不見官官相護，只准州員放火不准百姓點燈的職場戲碼上演。
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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