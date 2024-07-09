房價很高…根本買不起所以「等繼承」就好了？ 專家給出四點評估建議
房價很高，是不是等著繼承就好？
現在大多數的年輕人對於靠自己的能力買一間房子，普遍已不太抱任何希望。
甚至當聽聞著「要不吃不喝10幾年才能買房」或「買了房，就要40年都有穩定收入、不能失業，否則房子等著被法拍」等聳動言論，這使得年輕人更覺得他們又何須努力工作賺錢？倒不如躺平、即時行樂當個月光族。
日日星巴克，週週吃大餐，月月KTV，季季出國遊，年年換哀鳳。只要等著長輩百年闔眼後繼承老家就好了。
但這樣的想法，真的沒問題嗎？
一、首先，你要先確定爸媽只有生你一個孩子。如果你們家還有其他兄弟姐妹，那麼他們也會繼承這間房子。當房子屬於多人持有的時候，情況就會變得比較複雜。
例如：你想繼續住，但其他弟兄姐妹想賣掉變現金，你有多餘的閒錢去買斷其他兄弟姐妹的持分嗎？不，你沒有錢，因為你平常都享樂用掉了。你是要付少許租金給弟兄姐妹？還是情勒他們讓你免費住？
二、就算家裡只有你一個孩子（沒有其他兄弟姐妹跟你分家產），舊家距離你的工作地點及生活圈近嗎？另一半會不會嫌棄房子老舊不願去住（對方想住在重劃區香噴噴的新房子）？
三、如果能在不怎麼費力的情況下就取得房產，這當然是件不錯的事。但若「繼承房產」成為了你人生的目標，就還蠻可惜的。
畢竟，你已經比其他人（家裡不但沒房產，每月賺的收入還要拿不少回去孝親救濟）還幸運了，照理說你可以有更好的成就與發揮。
所謂更好的成就與發揮，並非一定要買房子。而是：努力賺錢、好好理財，降低自己被資本主義社會的剝奪感。而不是躺平、我就廢我就爛、提前宣告自己人生天花板。
四、你等著繼承房子，這期間你要花多久時間等待（30年？40年？50年？）？以及在爸媽闔眼前，你要看多少爸媽的臉色，避免他們不留房子給你？
我曾分享過，擁有一間自己的房子，最終目的都是在拿回自己居住的掌控權。不用看房東臉色、不用看原生家庭的臉色，可以真真正正有自己的空間。
◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記_品揚的竹北房產交流網 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 全台最頂級私人招待所 宜蘭神秘「阿拉伯宮」公開出售
▪ 高雄美術館「衣櫃藏屍命案」讓房價下跌？ 達人透露：漲超兇
▪ 高房價為何很多人前仆後繼搶上車？ 賴正鎰：我也很傻眼
▪ 六都「最富里」爆黑馬 台南這里年所得勇奪第一
▪ 新青安幫到誰？ 李同榮：三種人受益 年輕人深受其害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言