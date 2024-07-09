房價很高…根本買不起所以「等繼承」就好了？ 專家給出四點評估建議

房價很高，是不是等著繼承就好？

現在大多數的年輕人對於靠自己的能力買一間房子，普遍已不太抱任何希望。

甚至當聽聞著「要不吃不喝10幾年才能買房」或「買了房，就要40年都有穩定收入、不能失業，否則房子等著被法拍」等聳動言論，這使得年輕人更覺得他們又何須努力工作賺錢？倒不如躺平、即時行樂當個月光族。

日日星巴克，週週吃大餐，月月KTV，季季出國遊，年年換哀鳳。只要等著長輩百年闔眼後繼承老家就好了。

但這樣的想法，真的沒問題嗎？

一、首先，你要先確定爸媽只有生你一個孩子。如果你們家還有其他兄弟姐妹，那麼他們也會繼承這間房子。當房子屬於多人持有的時候，情況就會變得比較複雜。

例如：你想繼續住，但其他弟兄姐妹想賣掉變現金，你有多餘的閒錢去買斷其他兄弟姐妹的持分嗎？不，你沒有錢，因為你平常都享樂用掉了。你是要付少許租金給弟兄姐妹？還是情勒他們讓你免費住？

二、就算家裡只有你一個孩子（沒有其他兄弟姐妹跟你分家產），舊家距離你的工作地點及生活圈近嗎？另一半會不會嫌棄房子老舊不願去住（對方想住在重劃區香噴噴的新房子）？

畢竟，你已經比其他人（家裡不但沒房產，每月賺的收入還要拿不少回去孝親救濟）還幸運了，照理說你可以有更好的成就與發揮。

所謂更好的成就與發揮，並非一定要買房子。而是：努力賺錢、好好理財，降低自己被資本主義社會的剝奪感。而不是躺平、我就廢我就爛、提前宣告自己人生天花板。

四、你等著繼承房子，這期間你要花多久時間等待（30年？40年？50年？）？以及在爸媽闔眼前，你要看多少爸媽的臉色，避免他們不留房子給你？

我曾分享過，擁有一間自己的房子，最終目的都是在拿回自己居住的掌控權。不用看房東臉色、不用看原生家庭的臉色，可以真真正正有自己的空間。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記_品揚的竹北房產交流網 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

商品推薦