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能力不怎樣…卻靠一張嘴職場吃很開！ 菲女狼：雖看不順眼但會講話是了不起的技能

聯合新聞網／ 菲女狼
職場上有人能力其實不怎麼樣，但就靠一張嘴闖蕩江湖。來源／ingimage
職場上有人能力其實不怎麼樣，但就靠一張嘴闖蕩江湖。來源／ingimage

以前菲一直看不順眼那種「半瓶水響叮噹」，很不齒實力一般般，靠著口才口沫橫飛事事順遂的人。

直到最近菲上了兩系列大課，深深覺得會講話是一種了不起的技能。

前一陣子，菲飛往馬來西亞進修。在進修課程中，組織管理向來是我不太感興趣的主題，原本以為會昏昏欲睡的我，在那位富有舞台魅力的講師引領下，十分聚精會神地聽講。原本生冷無趣的管理課程，在兼容理論與實務的課綱之下，搭配極具表情張力的聲調、生動有趣的案例、適時的台上台下互動，硬是讓菲聽得津津有味。

反觀另一系列課程，明明是菲期待很久且非常感興趣的主題，可能是因為講師是理工男（沒有任何不敬的意思），講綱充滿艱澀的專門名詞，講課的方式就是平舖直述的將要講的內容陳述出來（好像也沒有甚麼錯），上課過程中菲得很努力撐著，才能不讓上下眼皮相親相愛。

表達能力真的很重要，會說話也真的很重要。即使不是老師與學生，職場中無論是上司與下屬、甲方與乙方、消費者與銷售員，甚至人生當中親子之間、伴侶之間，哪一項業務或者關係不需要良好的溝通去完成的呢？

出色的表達能力幫助更有效地溝通，在各種場合中更能自信應對，獲得更多機會和成功。

因此，有能力的人除了專業的精進之外，也要重視並提升表達能力，讓自己的出色被更多人看見與接受。

By the way, 菲還是討厭能力不怎麼樣，只靠一張嘴闖蕩江湖的人。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

溝通 職場

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