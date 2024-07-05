AI需求旺 助攻基礎建設再揚帆續航

AI無非是當前最熱門的話題和題材，具備想像空間又有實質利基可供發揮，而支撐該產業的幕後英雄，除了一連串的相關供應鏈，還需要強大的基礎建設應援，好比COMPUTEX台北電腦展之後，數個指標性科技業有意落腳台灣設點，引來多個縣市政府祭出將備妥水電、區域交通等完整設施為誘因，以爭取青睞，顯見科技進展和基礎建設強弱息息相關。

科技進程推動基礎建設加速與轉型

就電力而言，人工智慧的強勁數據需求、相關技術的廣泛應用和其支援所需，使得電力消耗迅速成長，將進而帶動電力基礎設施的資本支出增加以及再生能源發電的提升，同時促使電力、公用事業等產業重新評估因應未來經濟成長所需的電力需求預測。美盛凱利基礎建設價值基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人尚恩．赫斯特（Shane Hurst）認為，市場對許多再生能源公司的交易水準僅考慮現有運營資產價值，而未考慮未來成長性，看法相對過於保守，科技進步將推動能源轉型進入新的階段。

AI等先進科技的需求，促使基礎建設積極轉型應變、汰舊換新，富蘭克林投顧預期，在未來的數十年間，可望進入一個較高的資本支出周期，特別是電力網絡公司，正處在建設基礎設施以支持能源轉型、網絡韌性和老舊資產更換階段，而隨著更多投資的挹注、更高資產基礎成長與回報，可望在中期內持續轉化為實質可見的獲利與股息收益。

基礎建設行情在利率觸頂後即展開

美盛凱利基礎建設價值基金（本基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，AI需求助漲基礎建設之外，當前利率觸頂後、通膨見緩的情境亦為其助攻。觀察上回升息周期結束後的幾個期間，即使債券殖利率尚未下滑，基礎建設的表現已優於其他資產，只要利率波動減緩或未來走向更具能見度，便能支撐基礎建設的評價和關鍵主題的驅動因素。

資料來源：凱利投資、FactSet、彭博，截至2024/3月底。RARE200指數是凱利投資基礎建設策略投資範圍組合，每季更新一次，以當地貨幣計算總報酬。全球股票採MSCI AC世界指數，報酬指1989年、1995年、2001年、2007年及2019年降息周期之前，聯準會最後一次升息後的6個月、1年、3年、5年的表現。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

近期高殖利率壓抑基礎建設股價表現，在於這些高息股票須與債券等固定收益資產一同爭取投資者資金，同時像是受管制資產的公用事業或是針對使用者付費資產的收費公路、機場等也需要時間將利率上升的成本轉嫁，在通膨放緩、全球主要央行能結束緊縮立場並轉向寬鬆，歷史經驗顯示，利率見頂之後，基礎建設的表現通常會優於全球股票。

此外與固定收益相比，基礎建設股票資產也相對具資本增值潛力，特別是現階段又挾著包括減碳、大規模網路投資以及人工智慧和數據成長的動力等長期主題驅動，中長期行情可期。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><本頁不代表對任一個股的買賣建議>

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。◎增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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