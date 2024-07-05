新婚族打造健康財務藍圖有策略

來到下半年，見到不少準新人正積極籌劃來迎接農曆七月之後或是年底前的結婚旺季，結婚是人生大事，亦是一大轉折，告別單身生活跨越到兩人世界，爾後還有機會迎接新成員加入，正如同準備婚宴一樣需提前進行才有調整的空間，攸關婚後生活品質的財務計畫更須趁早並且從長計議，更能輕鬆以對。

富蘭克林投顧提供財務規劃時的四項重點，協助準新人更精準地釐清未來目標、減輕過程中的負擔，好整以暇地迎接新的階段到來。

一、建立通盤預算

單身生活可以是一人飽全家飽，進入婚姻就像電影《蜘蛛人》的經典台詞「能力愈大責任愈大(With great power comes great responsibility)」所言，處在不同的人生位置，須要承擔隨之而來的責任也會增加，因此新婚族第一步是整理資產現況、制定家庭預算，養成記錄每月現金流、費用與紀錄完整的資產清單。

二、設定財務目標

預算規劃考量的是整體財務目標，對新婚族來說，大致掌握現有資產和收支輪廓後，逐步償還較高利息負擔債務、打算從租房轉為自購的頭期款準備、儲備家庭急用金將是優先重點，富蘭克林投顧建議，針對不同項目宜制定計畫書，有助於掌握實質進度和彈性調整資金調度。

另外對新婚族有較大變動的還有稅務，須留意婚姻狀況對每年綜所稅申報也會有所影響，可試算利用何種計算方式最為有利，撙節下來的稅金也能用於購屋金或急用金等其他儲蓄項目。

三、尋求專家建議

傳統觀念使然，讓新婚族容易忽視財務健診的重要性，其實了解雙方資產樣貌對維持和諧關係舉足輕重，同時藉著預算目標、財務目標等討論過程，也能磨合彼此的價值觀和凝聚共識。對於理財生手，現在金融機構多有提供免費的財務健診服務，從諮詢建議到協助規劃較完整的財務計畫，都有理財專家從旁陪伴。

四、趁早投資理財

還是兩人世界的新婚階段通常也是必要花費相對較少、能積極存錢的黃金階段，富蘭克林投顧建議，透過諮詢服務獲得完整理財建議之後，不妨化為行動開始投資，微不足道的小錢在時間的催化下也有機會立大功。

如果是沒時間、不了解、資金不夠等因素而對理財卻步，富蘭克林投顧認為，具備「簡單、穩健、均衡」特性的共同基金是最佳起手式，再搭配傳統的定期定額、進階版的富蘭克林「智能定期不定額」策略，每個月固定挪出數千元，投資在有前瞻性的題材，例如科技、生技、全球氣候變遷等股票基金，皆為當前市場焦點且有中長期發揮的潛力標的，

或是少少的資金，也可以選擇富蘭克林「國民理財機器人」當做投資神隊友，其智能投資服務，透過大數據演算法與智能專家團隊，運用智慧技術，打造出最符合個人與家庭需求的理財投資組合。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

投資人應先審閱自動化投資顧問服務所揭露之所有相關文件，瞭解其內容、條款，以確保自身權益。投資人應認知投資工具有其內在限制與現實情況所存在的潛在落差，包括：(一)系統或程式之基本假設：投資人應體認系統本身有其限制與重要基本假設，但假設可能未必與事實或個案情節相符。 (二)提供產品範圍：投資人應了解系統提供之投資產品範圍的侷限性，致使產出的投資組合建議方案有限。投資人應理解自動化投資顧問服務之產出直接繫於投資人所提供之資訊，而投資人所提供資訊則影響系統之產出結果。投資人應注意自動化投資顧問服務系統因無法評估客戶之所有情況與環境，例如，年齡、經濟狀況與財務需要、投資經驗、其他資產、稅務概況，承受風險之意願，投資回收期間長短、現金需求，與投資目標等等，從而自動化投資顧問服務系統所提出之投資組合建議未必符合投資人個人的財務需要或目標。

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