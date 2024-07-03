萬人退休大調查！民眾預期退休金準備1400萬元才夠 4年增近3成

準備多少退休金才夠？退休金靠自己？還是靠政府？基富通進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過6成民眾將「退休準備」做為重要的理財目標，而且平均預期退休金為1403萬元，比疫情前的調查還多了300萬元，雖然退休準備的意識提高，但對達成目標有信心的比率，只有35％，預期退休的年齡也往後延。

基富通曾在2020年首次進行「萬人退休準備大調查」，隨著疫後經濟環境改變，今年再度進行調查，並與《今周刊》合作、委託民調機構波仕特執行，總計發出約1萬5,000份網路問卷，其中，一般民眾回收1萬18份有效問卷、基富通客戶回收4022份。

調查結果顯示，接近6成的民眾認為，「為退休做準備」是重要的理財目標，而且平均預期退休金為1403萬元，相較於2020年調查的1111萬元，增加近300萬元，顯示對於退休準備的意識提高，唯獨有信心達成退休金準備目標的回答比率只有35.3%，相較於2020年調查的40%下滑4.7個百分點，預期退休年齡也延後，平均為62.5歲。

集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，退休金不是要退休了才來準備，而是年輕時就要開始規畫，基富通推廣退休專案已有數年時間，連中央銀行前總裁彭淮南也幫忙推廣，加入後持續扣款的留存率超過6成，早期響應的年齡層較大，但現在年齡層已有年輕化，平均年齡40多歲。

永續金融與影響力投資學院院長王儷玲表示，兩次調查時隔4年時間，預期退休金從1千1百萬增加到1千4百萬，高達300萬元的差距主要是因應長壽風險，以及通膨、勞保年改的影響。

王儷玲表示，複利效果對於投資績效影響𢓽大，「定期定額、長期投資」是最好的退休準備方法，許多民眾期待65歲前就可以退休，卻很少人開始退休儲蓄，結果平均只有11到15年準備期，無法發揮複利效果，如果從三、四十歲開始每月定期定額5千到8千元，平均年化報酬率以4到6%計算，則65歲退休時可以累積至少600到800萬元的退休金。

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