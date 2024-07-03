快訊

澎湖漁船遭查扣 國台辦說話了「將依法規處置」

剛放暑假驚傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走 1失蹤搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬人退休大調查！民眾預期退休金準備1400萬元才夠 4年增近3成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
基富通進行疫後規模最大的「萬人退休大調查，平均預期退休金為1403萬元，比疫情前的調查還多了300萬元。記者陳儷方／攝影
基富通進行疫後規模最大的「萬人退休大調查，平均預期退休金為1403萬元，比疫情前的調查還多了300萬元。記者陳儷方／攝影

準備多少退休金才夠？退休金靠自己？還是靠政府？基富通進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過6成民眾將「退休準備」做為重要的理財目標，而且平均預期退休金為1403萬元，比疫情前的調查還多了300萬元，雖然退休準備的意識提高，但對達成目標有信心的比率，只有35％，預期退休的年齡也往後延。

基富通曾在2020年首次進行「萬人退休準備大調查」，隨著疫後經濟環境改變，今年再度進行調查，並與《今周刊》合作、委託民調機構波仕特執行，總計發出約1萬5,000份網路問卷，其中，一般民眾回收1萬18份有效問卷、基富通客戶回收4022份。

調查結果顯示，接近6成的民眾認為，「為退休做準備」是重要的理財目標，而且平均預期退休金為1403萬元，相較於2020年調查的1111萬元，增加近300萬元，顯示對於退休準備的意識提高，唯獨有信心達成退休金準備目標的回答比率只有35.3%，相較於2020年調查的40%下滑4.7個百分點，預期退休年齡也延後，平均為62.5歲。

集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，退休金不是要退休了才來準備，而是年輕時就要開始規畫，基富通推廣退休專案已有數年時間，連中央銀行前總裁彭淮南也幫忙推廣，加入後持續扣款的留存率超過6成，早期響應的年齡層較大，但現在年齡層已有年輕化，平均年齡40多歲。

永續金融與影響力投資學院院長王儷玲表示，兩次調查時隔4年時間，預期退休金從1千1百萬增加到1千4百萬，高達300萬元的差距主要是因應長壽風險，以及通膨、勞保年改的影響。

王儷玲表示，複利效果對於投資績效影響𢓽大，「定期定額、長期投資」是最好的退休準備方法，許多民眾期待65歲前就可以退休，卻很少人開始退休儲蓄，結果平均只有11到15年準備期，無法發揮複利效果，如果從三、四十歲開始每月定期定額5千到8千元，平均年化報酬率以4到6%計算，則65歲退休時可以累積至少600到800萬元的退休金。

退休金

延伸閱讀

0056配出1.07元還輸給00919、00713？達人：別小看經歷過空頭的大前輩

18歲入手第1間房…美髮師扛2.5萬房貸！退休至少要備1403萬 專家教2招存千萬

勞動基金大賺！網笑「賺贏當沖仔」：空軍被自己退休金嘎爆

理財型保險 豐足退休人生

相關新聞

萬人退休大調查！民眾預期退休金準備1400萬元才夠 4年增近3成

準備多少退休金才夠？退休金靠自己？還是靠政府？基富通進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過6成民眾將「退休準備」...

法巴保險2024大調查：55%台灣民眾認為現有保障不足

法國巴黎保險集團日前發布「2024全球保障型保險消費者調查報告」，調查指出，隨著新冠肺炎疫情陰霾的遠離，與 2021 年...

給創業者忠告 專家示警迷思：不要把AI本身當成一個商業模式

最近我看到一個很有意思的比喻：投入AI創業的很多人，是把AI當成「鎚子」，心裡想著我拿到一把閃亮亮的鎚子好高興，要趕緊到處去看看哪裡有「釘子」可以敲，…

要做到「AI+」只能去矽谷 iKala程世嘉：台灣較適合做 「+AI」

相較之下以台灣為例，企業以B2B居多，商業環境是以滿足顧客需求為主，很多企業是看顧客需要些什麼，才回過頭來做出產品。所以台灣主要適合做+AI…

持有過多現金不推薦的「2個原因」！存股哥：通膨讓你資產每年穩賠2至3％

我本身也不傾向持有過多現金在身上...

他偽造好友名義出具借據20萬元 第三人來討債下場慘了

甲需要錢周轉，知道丙很信任乙，便冒用乙的名義，告訴丙說乙要向丙借錢，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。