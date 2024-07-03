不是月光族！調查：30歲以下Z世代族群 逾9成把收入投入理財

打破月光族印象，萬事達卡調查發現，Z世代中有94%的30歲以下年輕人，會將收入做投資理財用，並有75%的Z世代針對1/5收入投入理財。調查也發現，在通膨壓力下，民眾仍普遍願意在運動、休閒娛樂、美容3大領域消費。

萬事達卡今天發布台灣民眾消費行為趨勢調查，由台灣區總經理陳懿文分享調查結果。

陳懿文指出，在通膨壓力下，有70%受訪者會減少非必要項目消費頻次以節省開支，59%受訪者則會透過理財等方式增加額外收入，57%會以平價品替代、43%會購買即期品，另有25%會兼職斜槓，都顯示民眾不僅開源，同時也節流。

萬事達卡調查發現，62%受訪者的固定支出超過總收入一半，剩下的29%運用在投資理財、21%則是非必要消費。另外，Z世代（1990年代末期到2010年代初期出生）也打破「月光族」刻板印象，有94%的30歲以下年輕人將收入做投資理財用，並有75%的Z世代更將1/5的收入投入理財。

萬事達卡行銷部總監陳冠樺表示，即使民眾預期收入增長趕不上通膨，仍會追求品質生活，並觀察到3大類別。64%受訪者會將收入花在保養美容、59%在運動相關消費、67%在觀看演唱會和賽事等。

陳冠樺觀察，在醫美領域年輕族群普遍比中高齡族群更敢花，40歲以下族群每年在醫美領域的平均消費金額是41歲以上族群的1.5倍，顯示部分年輕人為未來打算的同時，也希望維持外貌；此外，美容與保養彩妝市場不再只是女性的專利，也有37%男性曾在美容保養領域消費。

除了花錢投入外在容貌外，萬事達卡調查指出，高達75%的台灣民眾擁有運動習慣。而在有運動習慣的受訪者中，78%願意為運動花費更多，投入在使用健身房、購買運動課程、運動裝備或營養品等方面，顯示愛運動族群更願意消費投資自己。

至於體育賽事的觀賽參與上，56%民眾會關注體育競賽，其中半數民眾願意花錢到現場觀賽、訂閱線上觀看比賽或購買周邊商品。而41至50歲以上受訪者特別熱愛台灣本土賽事，37%民眾有觀賽習慣。

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