法巴保險2024大調查：55%台灣民眾認為現有保障不足

法國巴黎保險集團日前發布「2024全球保障型保險消費者調查報告」，調查指出，隨著新冠肺炎疫情陰霾的遠離，與 2021 年相比，全球人們對生活裡不可預見的事情，其擔心程度略為降低，但仍未恢復到 2019 年的信心水準；經濟損失仍然是全球主要關心的問題，其次則是網路安全；台灣人民也表示關心健康問題及突發疾病對生活的影響。調查顯示，台灣和全球對保障的需求都非常高，而信用保障保險已普遍被視為能協助個人融資需求的解決方案。

世界各地面臨多種危機，特別是經濟危機和衝突。就全球層面來看，5位受訪者即有4位(80%)表示國際衝突、氣候變遷和購買力下降是特別令人擔憂的問題；在亞洲區受訪者最關心的則是失業問題。在台灣，安全及健康仍舊是民眾最關心的議題，82%的受訪者表示關心「突發疾病」，其次為「資料保護」和「事故」；此外，高達37% 的民眾則表示生活中最擔心發生的事，是自己或家人「罹患重疾」或「殘疾」。

調查結果顯示，台灣民眾對於能擁有「更好的保障」的期待更加強烈，有著比其他地區更強烈的期待。僅6% 的台灣民眾認為自己的保障措施「非常全面」，顯著低於亞洲平均水平（17%）和全球水平（14%）。絕大多數台灣民眾（約55%）都認為當生活中發生無法預料的事件，包括失業、身故或健康因素而無法工作時，將無力維持自己或家人的生活水平。與其他亞洲國家相比，台灣民眾對於現有保障抱持較悲觀的看法，且弱勢感持續增加，普遍認為並未受到「良好的保障」比例在2024年達到42%，相較2021年疫情期間高出6個百分點，也高於亞洲區域平均值(33%)。

2024 年，個人發展目標與生涯規劃再次成為全球重點關注事項，也推動了融資活動、貸款數量與借款人數的成長，置產仍是民眾貸款的主要動機。調查顯示，全球利用貸款買房的人口比例已回復到新冠疫情前的水準（69%，較 2021 年增加 9 個百分點），此外有更多人表示會想透過信用貸款來購車、修繕房屋、學習和醫療。

台灣民眾貸款的主要用途為置產（71%），與2021年相比增加9個百分點，其次為買車（58%）、創業（56%）或修繕房屋（51%）；然而，有四分之一的台灣民眾表示遭遇每月償還貸款的困難，擔心未來無力償還抵押貸款或消費信貸，該數值與亞洲整體平均水準一致。

在此情況下，信用保障保險如：房貸壽險，即是一種能幫助人們在實踐個人目標與生涯規劃之際，又能以沉著穩健的姿態面對未來的保障型商品。調查結果顯示，雖有近6成的台灣民眾表示知道房貸壽保險能帶來的效益包括「為所愛之人提供保障」及「維持生活水準」，但實際購買過該類產品的人數比例僅22%，表示信用保障保險的認知性雖高，但實際上願意透過信用保障保險如房貸壽險，來轉嫁可能因意外而繳不出房貸的家庭風險的民眾比例仍然很低。

報告中也提到，每10位台灣民眾就有8位在購買保險商品時曾至少遭遇過一項困難，並進而導致其放棄購買，高於亞洲平均值6個百分點。除了價格為主要障礙之外，民眾希望保險商品設計能更加透明、簡單易懂，同時保障涵蓋範圍能更加全面（相對亞洲其他國家的期望更為強烈），這也呼應了法國巴黎人壽之所以長期致力於推動「保險普及化」的企業使命。此外，台灣民眾對於保險公司所提供的「預防性健康服務」興趣有限，10人中僅1人表示「非常有興趣」。

法國巴黎人壽台灣分公司代理總經理葉晉嘉表示，此全球保障型保險消費者調查報告自2019年起，每二年進行一次，顯示法國巴黎保險集團對於信用保障保險的重視與承諾。透過持續進行研究調查，長期觀察及關注全球保險的消費行為與模式的變化，不僅突顯我們在市場上的領先地位，其調查結果對於未來保險商品的設計開發、消費者的行為與需求，都有舉足輕重的參考價值。法國巴黎人壽作為銀行保險合作夥伴及信用保障保險的全球領導者，已成為「未來保險領航者」為目標，以提供台灣消費者更好的保險產品、服務及體驗。 法國巴黎人壽代理總經理葉晉嘉。法國巴黎人壽／提供

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