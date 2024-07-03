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給創業者忠告 專家示警迷思：不要把AI本身當成一個商業模式

聯合新聞網／ 天下文化出版
AI商機大，投入AI創業的人也愈來愈多。 示意圖／ingimage
AI商機大，投入AI創業的人也愈來愈多。 示意圖／ingimage

最近我看到一個很有意思的比喻：投入AI創業的很多人，是把AI當成「鎚子」，心裡想著我拿到一把閃亮亮的鎚子好高興，要趕緊到處去看看哪裡有「釘子」可以敲，但其實很多時候，大環境根本沒有釘子需要被釘，所以這完全是本末倒置了，表示創業家只有技術，但完全沒有想到商業模式。

不管創業也好、想要創造價值也好，一定要從解決問題本身出發，千萬不要把AI本身當成一個商業模式，這會讓大家落入以AI為主體來發展事業的思維，大多時候會事倍功半、浪費時間，就把它當成一個輔助工具就好。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》）
所以我也常常呼籲，不要常常落入所謂「AI產業」的迷思。

因為百工百業都可以用AI，把AI當成一個產業其實是一個籠統的說法，也會因此讓很多創業家落入有了AI技術就可以創業的迷思。

比較精準的討論方式是，我們可以說某家公司是「AI技術研發公司」，這類型公司非常稀有，而且多數都只能走向被大廠人才併購的結局，例如DeepMind被Google收購（這也沒什麼不好就是了），我相信就連OpenAI也在苦苦掙扎於自己的商業模式。

或是我們可以說「AI硬體的供應鏈」等等，比如台灣的晶片製造商、PC廠商等等，而這些公司本來就有自己的商業模式：製造晶片和組裝電腦。

所以，從AI技術本身創造出無中生有商業模式的公司真的是鳳毛麟角，也是一個相對辛苦的出發點。

從自己既有的商業模式出發，問AI可以如何加值既有的商品和服務，才是企業主看待AI的正確視角。

（本文出自《AI世界的底層邏輯與生存法則》作者：程世嘉,蕭玉品）

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