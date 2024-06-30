他偽造好友名義出具借據20萬元 第三人來討債下場慘了

★案例

甲需要錢周轉，知道丙很信任乙，便冒用乙的名義，告訴丙說乙要向丙借錢，甲還偽造乙的名義出具借據向丙借了二十萬元。丙不疑有他，就將錢交付甲。過了三個月，丙向乙討債，乙說這張借據不是出自於自己之手，被害人乙可以向甲追究何法律責任？又丙可以向甲追究何法律責任？

★解析

首先談到《刑法》中的偽造文書罪。按我國偽造文書罪的客體──「文書」，有「私文書」、「公文書」、「特種文書」、「準文書」之分（註一）。

所謂「私文書」，乃泛指一般大眾以私人身分所製作的文書，以及公務員非因職務上所作之文書；所謂「公文書」，乃指由公務員於職務上製作，且其對外效力及於任何人的文書（註二）；「特種文書」，包括護照、旅券、免許證及關於品行、能力服務或其他相關的證書、介紹書等；至於「準文書」，是指在紙上或物品上的文字、符號、圖書、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意的證明者。

就以本案例而言，甲冒用乙之名義所出具的借據，該「借據」即屬「私文書」。如果甲盜刻乙的印章蓋在借據上，則甲之偽造行為涉及以下兩罪，即：

（本文出自《刑事官司與狀例》） 一、偽造私文書罪：依《刑法》第210條規定，偽造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

二、偽造印章罪：《刑法》第217條第1項規定，偽造印章，足以生損害於他人者，處三年以下有期徒刑。

甲利用偽造私文書及盜刻印章的方法，運用「借據」冒用乙的名義，使丙陷於錯誤，而將二十萬元交付甲，甲還涉及《刑法》第339條第1項的「詐欺取財罪」（註三）。

丙為被害人，丙可以向管轄法院檢察署提出「刑事告訴」，追究甲的犯罪行為。

另外，丙的財物損失部分，丙可以另案向管轄法院民事庭追究甲「侵權行為」（《民法》第184條）之損害賠償責任，或透過「附帶民事訴訟」，於刑事訴訟程序中追究甲的民事賠償責任（《民事訴訟法》第487條）。

註一：曾淑瑜著：刑法分則實例研習──國家．社會法審之保護，頁246～249，三民書局發行，2009年2月初版一刷。

註二：柯耀程著：刑法問題評釋，頁224，自刊本，2004年12月初版第一刷。

註三：意圖為自已或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

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