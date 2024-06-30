持有過多現金不推薦的「2個原因」！存股哥：通膨讓你資產每年穩賠2至3％

滿多老鐵問我的急用金大概有多少？

其實我沒有固定一定要存多少急用金的概念，手邊隨時可以領的現金大概就幾萬塊，扣除掉未來可能的支出，我全都投到市場存股了。

我本身也不傾向持有過多現金在身上，對我來說過多現金的定義就是扣除預存的必要支出（買車、買房、出國旅遊等）、短時間用不到的錢，大概是幾十萬甚至百萬這種金額，對我來說都算過多的現金。

當然這樣的想法在理財話題中有點政治不正確，不過你自己心裡也有數，這些錢其實根本用不太到，就算你真的有急用，可能也用不到那麼龐大的金額。

唯一能買到的就是安全感而已，但這背後你可能必須支付更多的成本，以持有這些你就算放個3-5年也用不到的錢，以下兩點跟你分享我的看法。

通貨膨脹

大家都知道通膨以每年2%-3%的速度增加，如果持有太多這些用不到的錢，那等於是你投入了每年穩賠2%-3%的投資工具中，你以為這是種安全感，殊不知背負的是每年購買力被急速侵蝕的風險。

投資機會成本

承上，如果你把這些資金投入殖利率6%以上的投資工具中，你享受的是每年不斷累積的複利，要是跟我一樣再拿去質押開槓桿，威力更強，一邊是每年必賠2%-3%，一邊是6%以上的股息收益加上槓桿，誰強誰強弱非常明顯。

當然這只是我個人的想法，不建議你一定要照我的方式，我雖然現金部位很少，但還是有在短時間內取得大量現金的手段。

第一個就是黃金，與其持有現金，我認為換成黃金還更能保值，再來是靠股票質押，我有想過用股票質押當成急用金的來源之一，因為群益的資金來源太便利，但是這招目前行不通，因為目前群益額滿中，也許過段時間緩和點可以考慮。

以上簡短分享老鐵問我對於急用金的看法，簡而言之就是你可以留，但不需要過多，剩下的部分拿去換成優質資產我認為更有效益，當然每個人的投資理財方式不同，找出適合自己的比較重要。

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