社會新鮮人掌握保險投保三大重點 用小錢創造大保障

每年暑假都有大批的社會新鮮人投入職場，初入職場幾年的新鮮人薪水有限，但仍應注意保險的規劃 ，才能讓自己無後顧之憂。

公勝保經資深行銷總監李雁如表示，不少新鮮人多半仰賴父母過去幫忙建構保險保障，會以為自己的保險已經足夠，但童年時期規劃的保障不見得符合現在的自己，建議新鮮人必須及早培養保險保障意識，先瞭解現階段自己保險的需求在哪，及早補足風險缺口，規劃投保時可先掌握三大重點原則。

一、檢視目前現有保障：許多人在畢業之前，父母親已協助規劃了部分保障內容，建議先檢視目前擁有的保單種類及保額、身上既有的保障，了解保障缺口後再從中補強或增加保障，避免重複投保的情況發生。

二、先求有再求好：了解保障缺口後，考量多數社會新鮮人，收入、預算有限，不妨先以具有低保費、高保障的定期險商品為優先考量，醫療險、意外險建構基本保障，未來再根據人生不同階段適時調整保障，建構完整防護網。

三、善用保險工具著手開始理財：初入社會的新鮮人應及早開始進行財務規劃，把握「年輕」優勢，不要忽略「時間複利」在投資理財過程中的強大威力。可以透過保險工具強迫自己儲蓄，選擇儲蓄型或投資型保險，不僅滿足風險保障同時兼顧理財規劃。

保險該保多少？李雁如行銷總監建議社會新鮮人可參考「保險雙十原則」，保障額度至少為年收入的十倍，保費支出則不超過年收入的十分之一為限。

以年收入36萬元為例，壽險保額規劃為年薪的十倍，即360萬元，年繳保費則建議不超過3.6萬元 。

雙十原則雖是保險規劃的參考法則之一，公勝財顧首席顧問謝惠瑛建議，實際規劃保險保障時，仍需依照個人財務以及收支狀況評估，根據自己能夠承擔的保險預算做最佳規劃，並隨著收入能力的增加以及家庭責任的改變，定期檢視自身保單是否符合當下的需求。

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