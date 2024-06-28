提案被大客戶採用…替公司賺進百萬美元！爭取加薪竟被打槍「不能就這樣算了」

如果你不爭取自己的權益 那沒有任何人會幫你爭取

重視自己的貢獻並非就意味需貶低別人的工作。如果你為一個專案努力付出，達成一項重要的里程碑或取得重大成果，那麼舉起你的手，為自己要求一點表彰，這無可厚非。

就讓我透過下面這個小故事來告訴你，認可這件事有多麼的重要。

2015年，公司的營運長要求我幫忙處理一份最高標的提案。那是一筆大合約，他希望我可以在這筆提案的技術性說明撰寫部分提供一些意見。積極且充滿幹勁的我欣然接受，心想，這也許是自己在公司闖出一番名號的機會。

我的意思是，能夠直接和營運長一起工作，這絕對是一次千載難逢的機會，沒錯吧？

我花了幾天時間撰寫，然後交給合約經理審閱。一個月後，我的老闆把這份提案送交給客戶。合約經理也寄了一份副本給我，因為這份提案我也參與其中。

我不吊你胃口，就直接告訴你之後公司順利拿下了這筆合約。但這不是我跟你說這個故事的原因，讓我們繼續看下去。

我認為這是一個好時機，於是向營運長要求加薪。為了強化自己要求加薪的合理性，我提到這份贏下合約的提案當中自己撰寫的部分。自己幫助公司得到一筆數百萬美元的大單，要求漲一點薪水應該不為過。

但他的回應令我永生難忘：

我知道你參與了提案工作，但你認為自己對拿下合約有多少影響？你寫的很多東西我們都用不上。

哇！這真是一記重拳，我覺得自己被打敗了，甚至還有點難為情。如果他們用不上我寫的內容，那當初營運長為什麼要找我幫忙？也許自己撰寫的部分真的不夠好？ 金蔚出版《致富習慣：改變10個生活小細節帶來巨大財富》書封。

那個下午我非常地好奇，很想知道自己撰寫的部分到底有多少被保留在提案中。所以我看了一下合約經理寄給我的最終版文件。

當我讀著自己撰寫的技術性說明部分時，我的下巴都快要掉下來了。

接著我覺得自己的血液開始沸騰，就一點點沸騰而已。

公司不只用了我撰寫的內容，而且很多部分還一字不漏。我撰寫的技術性細節段落也被整個保留。

為了確認自己沒有眼花還是記錯，我打開自己一個月前寄出的稿件再看一次。沒錯，公司大概使用了80%我撰寫的內容，純粹就是複製貼上。所以公司能拿下這筆合約，自己當然發揮了極大的影響力，但是我卻沒有得到任何應有的認可。

這是怎麼一回事？營運長告訴我他們刪掉了大部分我撰寫的內容，但事實並非如此。我撰寫的部分在這份提案中舉足輕重！

我無法形容自己當時的感受，我最初的反應只是純粹的憤怒。營運長在糊弄我的確值得加薪，但他也不想答應？

在那個當下，我必須做出一個情感上的重要決定。接下來的時間我都在思考自己下一步應該採取的行動。我不想因為一個輕率的決定而讓自己後悔。我曾經有過這種體驗，而且那一點都不好玩。

一方面，我可以忍受沮喪並且閉上嘴巴。也許這真的不是我爭取加薪的好時機。如果把事情鬧大會不會讓自己惹來臭名？

但另一方面，提案裡那些內容的確是我寫的，而且幫公司拿下一筆利潤豐厚的合約。我應該就這麼讓它過去，還是要把它視為我必須解決的問題？

我不能就這麼算了。我必須為自己說些什麼。

我以最專業的方式向營運長說明，我撰寫的內容幾乎一字不差地列在最終的合約裡。我出示最終版提案和我一個月前提交的稿件請他過目。於是他不得不承認我對拿下這筆合約所做出的貢獻，然而這樣的結果是因為我站出來為自己爭取權益，而不是選擇就這樣算了。

最終我獲得加薪，也得到一個道歉。營運長的確不知道提案中我撰寫的部分有多少。這就只是一個單純的誤會。

雖然並非所有情況都能像我這次的經驗一樣順利解決，但在工作上站出來為自己爭取權益，是千萬富翁們用來確認自己的貢獻，是否得到相對應的認可和報酬的一種方法。為你的成績爭取應有的認可不叫自私，而是主動積極。而這些認可能夠幫助你獲得加薪、升遷還有其他機會，因為你證明了自己的確值得。工作中的每一項成就，都像是朝向終點線更加邁進的一步。如果你的成就無法獲得認可，那你就沒辦法邁出下一步。

千萬別忘記：如果你不站出來爭取自己的權益，那沒有任何人會幫你爭取。

（本文摘自金尉《致富習慣：改變10個生活小細節帶來巨大財富》，作者：史蒂夫•艾德卡克（Steve Adcock））

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