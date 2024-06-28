快訊

印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

影／八里資源回收車疑煞車失靈自撞電線桿 釀1497戶停電

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

提案被大客戶採用…替公司賺進百萬美元！爭取加薪竟被打槍「不能就這樣算了」

聯合新聞網／ 史蒂夫•艾德卡克（Steve Adcock）
撰寫合約並提案給客戶，替公司賺進百萬美元，爭取加薪卻被上頭狠狠洗臉。圖／Ingimage
撰寫合約並提案給客戶，替公司賺進百萬美元，爭取加薪卻被上頭狠狠洗臉。圖／Ingimage

如果你不爭取自己的權益 那沒有任何人會幫你爭取

重視自己的貢獻並非就意味需貶低別人的工作。如果你為一個專案努力付出，達成一項重要的里程碑或取得重大成果，那麼舉起你的手，為自己要求一點表彰，這無可厚非。

就讓我透過下面這個小故事來告訴你，認可這件事有多麼的重要。

2015年，公司的營運長要求我幫忙處理一份最高標的提案。那是一筆大合約，他希望我可以在這筆提案的技術性說明撰寫部分提供一些意見。積極且充滿幹勁的我欣然接受，心想，這也許是自己在公司闖出一番名號的機會。

我的意思是，能夠直接和營運長一起工作，這絕對是一次千載難逢的機會，沒錯吧？

我花了幾天時間撰寫，然後交給合約經理審閱。一個月後，我的老闆把這份提案送交給客戶。合約經理也寄了一份副本給我，因為這份提案我也參與其中。

我不吊你胃口，就直接告訴你之後公司順利拿下了這筆合約。但這不是我跟你說這個故事的原因，讓我們繼續看下去。

我認為這是一個好時機，於是向營運長要求加薪。為了強化自己要求加薪的合理性，我提到這份贏下合約的提案當中自己撰寫的部分。自己幫助公司得到一筆數百萬美元的大單，要求漲一點薪水應該不為過。

但他的回應令我永生難忘：

我知道你參與了提案工作，但你認為自己對拿下合約有多少影響？你寫的很多東西我們都用不上。

哇！這真是一記重拳，我覺得自己被打敗了，甚至還有點難為情。如果他們用不上我寫的內容，那當初營運長為什麼要找我幫忙？也許自己撰寫的部分真的不夠好？

金蔚出版《致富習慣：改變10個生活小細節帶來巨大財富》書封。
金蔚出版《致富習慣：改變10個生活小細節帶來巨大財富》書封。

那個下午我非常地好奇，很想知道自己撰寫的部分到底有多少被保留在提案中。所以我看了一下合約經理寄給我的最終版文件。

當我讀著自己撰寫的技術性說明部分時，我的下巴都快要掉下來了。

接著我覺得自己的血液開始沸騰，就一點點沸騰而已。

公司不只用了我撰寫的內容，而且很多部分還一字不漏。我撰寫的技術性細節段落也被整個保留。

為了確認自己沒有眼花還是記錯，我打開自己一個月前寄出的稿件再看一次。沒錯，公司大概使用了80%我撰寫的內容，純粹就是複製貼上。所以公司能拿下這筆合約，自己當然發揮了極大的影響力，但是我卻沒有得到任何應有的認可。

這是怎麼一回事？營運長告訴我他們刪掉了大部分我撰寫的內容，但事實並非如此。我撰寫的部分在這份提案中舉足輕重！

我無法形容自己當時的感受，我最初的反應只是純粹的憤怒。營運長在糊弄我的確值得加薪，但他也不想答應？

在那個當下，我必須做出一個情感上的重要決定。接下來的時間我都在思考自己下一步應該採取的行動。我不想因為一個輕率的決定而讓自己後悔。我曾經有過這種體驗，而且那一點都不好玩。

一方面，我可以忍受沮喪並且閉上嘴巴。也許這真的不是我爭取加薪的好時機。如果把事情鬧大會不會讓自己惹來臭名？

但另一方面，提案裡那些內容的確是我寫的，而且幫公司拿下一筆利潤豐厚的合約。我應該就這麼讓它過去，還是要把它視為我必須解決的問題？

我不能就這麼算了。我必須為自己說些什麼。

我以最專業的方式向營運長說明，我撰寫的內容幾乎一字不差地列在最終的合約裡。我出示最終版提案和我一個月前提交的稿件請他過目。於是他不得不承認我對拿下這筆合約所做出的貢獻，然而這樣的結果是因為我站出來為自己爭取權益，而不是選擇就這樣算了。

最終我獲得加薪，也得到一個道歉。營運長的確不知道提案中我撰寫的部分有多少。這就只是一個單純的誤會。

雖然並非所有情況都能像我這次的經驗一樣順利解決，但在工作上站出來為自己爭取權益，是千萬富翁們用來確認自己的貢獻，是否得到相對應的認可和報酬的一種方法。為你的成績爭取應有的認可不叫自私，而是主動積極。而這些認可能夠幫助你獲得加薪、升遷還有其他機會，因為你證明了自己的確值得。工作中的每一項成就，都像是朝向終點線更加邁進的一步。如果你的成就無法獲得認可，那你就沒辦法邁出下一步。

千萬別忘記：如果你不站出來爭取自己的權益，那沒有任何人會幫你爭取。

（本文摘自金尉《致富習慣：改變10個生活小細節帶來巨大財富》，作者：史蒂夫•艾德卡克（Steve Adcock））

老闆 薪水

延伸閱讀

00929配0.2比00940的0.05元多出4倍…所以較好？ 不敗教主：投信能拉高股利吸引你

00940配息被嫌少！網酸「不及格」：買200張才有1萬

人夫1000萬全壓高股息ETF「雙登妻子帳戶」 網示警：早晚會大吵

00940配0.05元年化不及8％很差？ 網氣噗噗：出清換00878、00929、00919

相關新聞

提案被大客戶採用…替公司賺進百萬美元！爭取加薪竟被打槍「不能就這樣算了」

重視自己的貢獻並非就意味需貶低別人的工作。如果你為一個專案努力付出，達成一項重要的里程碑或取得重大成果，那麼舉起你的手，為自己要求一點表彰，這無可厚非。

「4步驟」如何主動替自己要求加薪？ 喊多點…是預留空間讓老闆砍價！

請牢記，好的公司總是公平地支付員工應有的薪資，因為它們非常了解好員工的價值。它們無法承擔失去好員工的後果！

只要肯努力就會成功？職場老鳥：有「勝利條件」者才能這樣傲慢地說

每個人的起跑點都一樣，我們從呱呱墜地那天，不需要學習、不需要資格，就被賦予「呼吸」的能力；但...

《「我是有錢人」迷思745》散戶「跳車00940」短短三個月就由買轉賣 專家：心意不堅

最近這半年、一年，投資理財大眾可能會常常見到，以下兩種「三不五時⋯⋯

畢業新鮮人必知6投資建議！過來人曝「別當沖」：短線暴賺、長期獲利少

已經來到了畢業季，許多人也即將開始進入職場，這時候投資及理財的規劃就很重要！小弱肌剛出社會時在投資理財這條路上曾走過了許多的彎路，這篇想要分享給許多剛開始投資的朋友一些我的經驗，希望大家在投資及理財的過程中可以一切更順利。

房子等繼承就好？104歲老爸比兒子硬朗 他嘆：總不能詛咒自己父親

房價越來越高，薪水卻沒有一起漲，導致多數年輕人買不起房，只能等著繼承家族遺產，但繼承也不是說等就等得到。一名網友分享自家案例，爺爺退休後就搬離年輕時買的公寓，讓原PO一家住，也說好這間房就留給原PO爸爸繼承，於是爸爸不打算買房。直到現在原PO爸快80歲了需要拄枴杖，爺爺104歲身體還比爸爸好，原PO爸只好自己去貸款買一間有電梯的公寓，讓原PO忍不住感嘆，趁年輕還是要自己買一間房，畢竟等繼承「對賭的是時間風險還有父親健康」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。