一天慘賠40萬！股市大好仍被「割韭菜」 日媒揭10大投資小白虧損原因
今年台股屢創新高，吸引不少投資小白入場。日本也受日經指數上升及新的「非課稅投資制度」影響，近期嘗試投資股票的人數不斷增加。不過隨之而來的，還有認為獲利很容易的投資新鮮人，因為各種原因而導致嚴重虧損的慘狀發生。最近，日媒《日刊SPA！》整理了100名在「2023以後才開始投資」且失敗的股民心聲，並統計出他們之所以會在股市中虧損的原因。
報導中指出，對投資新手而言，想要提升投資眼光及能力，必須先了解股民們有哪些常犯的錯誤。新手常會執著於已投進股市的大筆錢財，卻不肯修正及了解自己所執行投資方針是否有誤，這種心態容易使人因為心急失去判斷力，從而導致虧損。
報導中也分享了幾位新手投資失利的經驗，「今年開始投資，買了網路上話題度很高的股票，結果因為股價不斷下跌，導致資金被套牢」、「因為持有的股票價格不斷下跌，不甘心而又再買進幾次，最後造成財務困難，不得不認賠殺出」，也有投資目前正夯的AI股的股民哀號「買在高點後股價暴跌，一天就虧損200萬日圓（約新台幣40.3萬元）」。
最後，報導也整理了100位投資失利的新手們之所以失敗的前20大原因，回答者皆於2023年才之後開始投資。
投資失利的原因前10名（問卷為多選題）
第1名：無法及時止損，導致虧損擴大（52人）
第2名：沒把握住股價上漲的時機點，錯過獲利的機會（44人）
第3名：不了解公司的營運內容就買進股票（32人）
第4名：買進股價浮動劇烈的股票（30人）
第5名：注意力容易被轉移，不知不覺買了太多支股票（26人）
第6名：不事先了解公司業績就買進股票（24人）
第7名：因為股價暴跌而驚慌，急著以低價脫手（23人）
第8名：認為股價還會更高，殊不知已是最高點（20人）
第9名：沒有經過深思熟慮就隨意買進賣出股票（19人）
第9名：跟風買進網路上正夯的股票（19人）
投資失利的原因第11至20名
第11名：資金全丟進股市中，導致手頭現金短缺（18人）
第12名：只有空閒時間可以投資，卻總是「一口氣買很多」（16人）
第12名：太在意投資虧損，使自己的精神狀態出現問題（16人）
第14名：無法忍受長期投資的方式，選擇炒短線（14人）
第15名：參考了各種指標進行投資，卻沒有成效（13人）
第16名：不怎麼關心持有的股票市值，丟在一邊長期放置（12人）
第16名：模仿知名投資客的投資方法，最終失敗（12人）
第18名：以賭博心態一口氣砸重金進行投資（10人）
第19名：投資資金的來源是借貸（8人）
第20名：其他
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