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「4步驟」如何主動替自己要求加薪？ 喊多點…是預留空間讓老闆砍價！

聯合新聞網／ 史蒂夫•艾德卡克（Steve Adcock）
「詳細地列出你的成就」是要求加薪時必備動作。圖／Ingimage
「詳細地列出你的成就」是要求加薪時必備動作。圖／Ingimage

如何為自己的工作要求加薪

為工作要求加薪可能是一項會讓人心煩意亂的體驗。

我仍然記得自己第一次要求加薪時，心情有多緊張不安。我極度地焦慮，深怕老闆會拒絕我或是因此看輕我。但請牢記，好的公司總是公平地支付員工應有的薪資，因為它們非常了解好員工的價值。它們無法承擔失去好員工的後果！

下面是如何要求加薪的正確方法：

步驟1：詳細地列出你的成就

把你所有重要的成就和受到的讚賞都寫下來。例如：

你是否完成了一項大型專案而且成果超出預期？

你的工作是否超出你的職務範圍？

你是否受到客戶好評？

你是否創下了新的銷售紀錄？

換言之，就是列出你值得加薪的理由。證明自己是公司珍貴的資產，讓老闆很容易就答應你的要求。你的成就就是證明，請你花點時間把它們寫下來。

步驟2：決定你要加薪多少

有太多人雖然勇於要求加薪，但當老闆問自己想要加多少時卻愣在原地說不出話。

如果老闆問你這個問題，你必須準備好答案，「不知道」並不是一個好的回應。這表示你沒有做好該如何要求加薪的功課，你必須知道自己該要求的數字。

還是不確定該要求多少？請記住，這是一項談判。要求比你想要的多一些是明智之舉。這樣可以預留老闆砍價的空間， 而你仍然有機會得到你想要的數字。

有若干因素會影響你可以要求的數字，包括：

你目前的薪水；

你在公司待了多久；

你的專業年資多長；

你的績效評估和成就表現。

一般來說，我會建議你至少要求加薪10%到15%。

例如，假設你現在的年薪是7萬5,000美元，你可以要求加薪7,500美元到1萬1,000美元。

看起來好像很多，但記住這是預留空間讓你的老闆砍價。如果你想要加薪5,000美元， 那就告訴你的老闆你要加薪7,500美元。如果老闆答應的數字比7,500少（假設是4,000或4,500），這樣還是接近你實際上想要的5,000美元。如果你就照實只要求加薪5,000美元， 那老闆可能只答應你加薪2,500美元甚至更少。所以切記，務必要求比自己想要的還要更高的數字。

步驟3：安排時間找你的老闆面談

你必須了解，適當良好的時機就是一切。舉例來說，如果在你第一次的年度考核都還沒完成前，或是工作還不滿1年就提出加薪要求，這樣可能就操之過急。又或者你的老闆正在用大刀砍人，這可能也不是要求加薪的適當時機。

此外，盡可能自己當面要求加薪。畢竟這是值得面對面商議的重要談話（而且如果不是面對面而是使用電子郵件，那會更容易被回絕！）

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你可以寫一封電子郵件給你的老闆，要求和他見面聊聊自己的加薪問題，但別在他忙的焦頭爛額時寄出。挑一個公司業務不那麼忙碌緊湊的時間送出你的電子郵件，這樣就有機會讓 老闆更快地決定和你見面的日程。

下面是提供你撰寫電子郵件的參考範本：

嗨 鮑勃／芭芭菈 我今年非常努力地工作，想要和您安排一次面談討論我的薪資問題，為我在職務之外所擔負的責任要求一點回報。想請問您這個禮拜五是否有空一起聊聊？

步驟4：自信地提出你的要求

演練你的談話論點，在面談那天帶著小抄也沒關係。別擔心，你不是要用PPT投影片去做簡報，你只不過是在和你的老闆聊天，這只是一場對談。

也許你可以像下面這樣說道：

感謝您撥空和我面談。由於我的工作已經遠超出原本的職務範圍，包括帶領我們新的顧客服務行動，以及負責新進人員的軟體培訓流程。此外，我也收到來自顧客的正面評價，認為我的表現足以做為模範，許多顧客打電話來諮詢問題時，都指名要求我為他們服務，因為他們較為信任我。最後，過去6個月來，為了籌備我們新的軟體產品，我已經加班超過50個小時。綜合以上因素，所以我想要和您討論一下我的薪水調整問題。我希望我的薪水能夠調升X元，作為對自己所取得成績的獎勵與回報。

下面是另外一個範例：

感謝您撥空和我見面討論我的薪資問題。自從我上次調整薪水已經超過1年，而我發現許多公司和自己類似職務的薪水都比我目前要高出X元。我去年的績效考核表現優異，並且在我的職務上持續不斷地超越自我。舉例來說，我解決了我們在排程軟體上的重大問題，為提姆省下和客戶進行排程問題修正的大量時間。而去年我也承擔了更多責任，例如幫忙協調我們和客戶之間的會議。因此我想要和您討論一下，自己能否得到至少5%足以應付生活成本上漲的加薪。

另外你也必須了解，你的老闆或許無權同意你的加薪要求，他或她可能必須把你的請求向上呈報之後才能給你答案。如果你遇到這種情況，不要氣餒，這很正常。如果1週後還沒有回音，記得主動詢問進度如何。

（本文摘自金尉《致富習慣：改變10個生活小細節帶來巨大財富》，作者：史蒂夫•艾德卡克（Steve Adcock））

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